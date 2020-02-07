أكد منظمو المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 – المنتظر عقده خلال الشهر الحالي في مدينة برشلونة – أنه سيقام في موعده المحدد بين 24 و27 شباط/فبراير 2020، وذلك بعد ظهور مخاوف من إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا والذي كان سببًا في انسحاب شركة LG، وإلغاء ZTE لمؤتمرها الصحفي.

يعتبر مؤتمر MWC أحد أكبر الأحداث التقنية التي تُقام كل عام، حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وشركات الاتصالات كل ما هو جديد لديها.

إليك أبرز الهواتف المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2020:

1- شركة سامسونج:

في حين أن شركة سامسونج عادة ما تستغل معرض MWC 2020 للكشف عن بعض الأجهزة والهواتف الجديدة، إلا أنها اعتادت خلال السنوات الأخيرة الإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة (Galaxy S) الرائدة خلال حدث خاص يُقام قبل المعرض.

لذلك من المتوقع أن تقيم سامسونج حدثها الخاص يوم 11 فبراير/شباط في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قبل أسبوعين من المعرض، للإعلان عن هواتف Galaxy S20، أو Galaxy S11 المنتظرة. بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2.

بينما في معرض MWC 2020، قد نرى مجموعة جديدة من سلسلة هواتف Galaxy A، وربما جهاز Tab S6 5G.

2- شركة هواوي:

لقد تغير جدول هواوي في إطلاق هواتفها الجديدة كثيرًا بعد الحظر الأمريكي لها، ولكن بالرغم من ذلك فمن المتوقع أن تعلن عن هاتفها الرائد الجديد Huawei P40 على هامش مشاركتها في معرض MWC 2020.

في حين تشير بعض التقارير إلى أن تواجد هواوي في المعرض هذا العام قد يتمحور حول نظام التشغيل الجديد Harmony OS – وهو التحدي الذي تعمل عليه الشركة للتغلب على حظر خدمات جوجل على هواتفها – واستعراض تطورات البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G التي تعمل عليها، وتقنيات إنترنت الأشياء.

3- شركة نوكيا:

يعتبر مؤتمر MWC من الفعاليات الهامة لشركة نوكيا، حيث اعتادت منذ عودتها أن تقوم بالإعلان عن عدد من هواتفها الجديدة على هامش مشاركتها به، وقد أشارت بعض التقارير هذا العام إلى أن نوكيا ستعلن عن هواتف جديدة تنتمى إلى الفئة المتوسطة بأسعار معقولة.

ولكن من غير المؤكد أن نرى الجيل التالي لهاتف 9 PureView في مؤتمر MWC 2020، بل سيكون في وقت لاحق من العام، لأنه من المفترض أن يعمل بأحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 865 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبعض التحسينات الأخرى للتصوير الفوتوغرافي.

4- شركة شاومي:

بدأت شركة (شاومي) Xiaomi خلال الفترة الأخيرة في التركيز على الأسواق الأوروبية، لذلك من المتوقع أن تعلن عن هاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 – وربما تعلن عن إصدار Xiaomi Mi 10 Pro أيضًا – خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2020.

بالإضافة إلى تأكيدها بالفعل على سعيها لإطلاق ما لا يقل عن 10 هواتف تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس خلال عام 2020، لذا من المتوقع أن نرى واحدًا منها على الأقل في هذا المؤتمر.

5- شركة أوبو Oppo:

عادةً ما تقوم شركة اوبو الصينية في مؤتمرات MWC بإظهار التقنيات المستقبلية المتوقعة في هواتفها بدلا من الإعلان عن الهواتف نفسها، حيث قدمت لنا في مؤتمر MWC 2019 تقنية (التكبير الهجين 10x) 10x hybrid zoom والتي أدخلتها لاحقًا في هاتف Oppo Reno 10x Zoom.

ولكن من المتوقع أن تعلن الشركة عن إطلاق هاتف Oppo Reno 3 في السوق الأوربية خلال مؤتمر MWC 2020، وذلك بعد إطلاقه لأول مرة في الصين قبل أربعة أشهر. وهذا الأمر يعتبر جزءًا من إستراتيجيتها للتوسع في هذه الأسواق.

6- شركة موتورولا:

عادة ما تتبع شركة موتورولا نهج سامسونج في الإعلان عن هواتفها الجديدة، فهي غالبًا ما تعلن عن هواتفها قبل موعد انعقاد المؤتمر بأيام، وبالرغم من أن هاتفها Moto G8 Plus متاح بالفعل للشراء، إلا أنه من المتوقع أن تعلن بقية سلسلة Moto G8 خلال هذا المؤتمر.

من المتوقع أيضًا أن يجمع هاتف Moto G8 بين المواصفات الجيدة، والكاميرا الأمامية المنبثقة، والسعر المعقول.

كما ذكرت بعض التقارير أن الشركة في طريقها للإعلان عن هاتفها الرئيسي الرائد في يوم 23 فبراير، والذي من المتوقع أن يدعم شبكات الجيل الخامس.

7- شركة Honor:

حددت شركة Honor الهواتف التي ستقوم بإطلاقها خلال MWC 2020 وهي: Honor View 30 Pro و Honor 9X Pro، وذلك خلال حدث سيُقام يوم 24 فبراير على هامش مشاركتها بالمؤتمر.

الجدير بالذكر أن الشركة قد أطلقت هاتف Honor View 30 Pro في الصين في نهاية عام 2019، بينما يعتبر الهاتف الثاني نسخة مطورة من هاتف Honor 9X والذي يتوفر على مستوى العالم منذ نوفمبر 2019.