إنستاجرام تطلق ميزة تسهل عليك معرفة من لا تحتاج إلى متابعتهم

قالت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس: إنها أضافت ميزة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى صنفين، وهم المتابعون الأكثر ظهورًا في الصفحة الرئيسية، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلًا.

وأوضحت إنستاجرام أنه يمكن للمستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات، أو كتم الحسابات غير المرغوبة.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

وقالت الشركة – المملوكة لشركة فيسبوك: “يركز إنستاجرام في الواقع على تقريبك من الناس والأشياء التي تهمك – ولكننا نعرف أن اهتماماتك وعلاقاتك قد تتطور مع الوقت”. وأضافت: “سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسًا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستاجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل”.

ويُعتقد أن هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير إن كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، وإدارة تجربة التمرير في إنستاجرام. وكانت الشركة قد أضافت حديثًا أيضًا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة الأشخاص الذين بُدِئَت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي. ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، وقد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.

As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least… Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. 🚀 pic.twitter.com/IjaBn1MrGB

— Adam Mosseri (@mosseri) February 6, 2020