9 تطبيقات مجانية لتحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون

تطورت الهواتف الذكية كثيرًا خلال الفترة الأخيرة وزاد اعتمادنا عليها بشكل كبير في أداء المهام اليومية، لذلك تطورت التطبيقات بشكل ملحوظ. وكما نعلم فإن هاتف آيفون يحتوي على العديد من التطبيقات للتعامل مع تصفح الإنترنت والمكالمات الصوتية، والكتابة، والتصوير الفوتوغرافي والمزيد.

ولكن متجر آبل يضم الكثير من التطبيقات التي تساعدك على جعل آيفون أسرع وأكثر فعالية وأمانًا، مثل: تطبيقات لوحة المفاتيح، وتطبيقات إدارة كلمات المرور، وشبكات VPN لحماية هاتفك وبياناتك على الإنترنت.

إليك 9 تطبيقات مجانية تتيح لك تحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون:

1- تطبيق Gboard:

بالرغم من أن لوحة مفاتيح نظام iOS قطعت شوطًا كبيرًا خاصةً مع تقديم ميزة (QuickPath Typing) في نظام iOS 13 في العام الماضي. إلا أن لوحة مفاتيح Gboard من جوجل تتضمن العديد من الميزات مثل: محرك بحث جوجل المدمج داخلها، ومزايا التخصيص الرائعة.

كما تعتمد لوحة المفاتيح Gboard على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم ميزات مثل: اقتراح الصور المتحركة GIF، والملصقات، والرموز التعبيرية emoji استنادًا إلى محادثتك، ويمكنك أيضًا العثور على روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب وإدراجها بسهولة، أو البحث عن أي مصطلح أو اسم تواجه صعوبة في تذكره دون ترك التطبيق الذي تستخدمه.

2- تطبيق Firefox Focus لتصفح آمن:

لحماية خصوصيتك أثناء تصفح الويب على هاتف آيفون يمكنك الاستعانة بتطبيق متصفح Firefox Focus الذي يوفر لك التصفح الآمن من خلال حظر تتبع الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، وحماية بياناتك من خلال حذف كلمات المرور وسجل التصفح بعد كل جلسة.

3- تطبيق LastPass:

يكاد يكون من المستحيل صياغة كلمات مرور قوية لكل موقع أو تطبيق جديد تستخدمه، ناهيك عن صعوبة تذكر كلمات المرور لعشرات المواقع والخدمات التي تستخدمها بالفعل، وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق LastPass حيث يقدم إصدار مجاني يضم الكثير من الميزات التي ستحتاج إليها.

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء وتخزين عدد غير محدود من كلمات المرور على هاتف آيفون، وكذلك تخزين معلومات أخرى هامة مثل: أرقام بطاقات الائتمان، وتشفير جميع عمليات تسجيل الدخول والمعلومات الأخرى ومزامنتها عبر السحابة بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز آخر من خلال التطبيقات أو المتصفح.

4- تطبيق Cloudflare 1.1.1.1:

يوفر لك 1.1.1.1 من Cloudflare الوصول إلى شبكة افتراضية خاصة VPN تقوم بتشفير اتصالك بين بين هاتف آيفون وأي شبكة واي فاي، بحيث يمكنك الاتصال بالإنترنت بشكل آمن في أي وقت وفي أي مكان، كما يعمل التطبيق على تحسين سرعة الإنترنت لتسريع عملية التصفح.

5- تطبيق MultiTimer:

يقدم لك تطبيق الساعة في آيفون مؤقت واحد فقط يمكنك تغييره بحسب ما تحتاج إليه – تنظيف المنزل، أخذ استراحة سريعة خلال يوم عمل مزدحم، وغير ذلك – ولكن تطبيق MultiTimer يوفر ستة توقيتات في نسخته المجانية، والتي يمكن ضبطها على فترات زمنية مختلفة أو حتى تشغيلها في وقت واحد، كما يمكنك تخصيصها عن طريق الاسم والرمز، واختيار لون مناسب، وكذلك تحديد نغمة الرنين.

6- تطبيق Weather Underground:

يعتبر تطبيق آبل للطقس جيد بالنسبة للأساسيات، مثل: ما هي درجة الحرارة الآن، وما هي مستوياتها العالية والمنخفضة في غضون يومين؟ ولكن إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل أكثر حول الطقس، فإن تطبيق Weather Underground هو التطبيق المناسب.

يتيح لك هذا التطبيق التحقق من حالة الطقس لحظيًا، والحصول على تنبؤات يومية حتى 10 أيام، ومؤشر لجودة الهواء، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، وخرائط الرادار التفاعلية، وكذلك الحصول على تنبيهات قابلة للتخصيص، وغير ذلك الكثير.

7- تطبيق Overcast:

يوفر لك تطبيق Overcast الكثير من الميزات للاستماع إلى ملفات البودكاست podcast مثل: ميزة Voice Boost لتحسين مستوى الصوت، وميزة (السرعة الذكية) Smart Speed ​​لتقليص الصمت والحصول على سرعة أعلى دون التأثير على جودة الصوت.

كما يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل مخصصة بفضل ميزة الفلاتر الذكية، وكذلك تنزيل الملفات للاستماع إليها في حالة عدم الاتصال، والحصول على إشعارات عند وصول حلقات جديدة.

8- تطبيق Jumbo:

يتيح لك تطبيق Jumbo تأمين حساباتك على الإنترنت من خلال ترقية إعدادات الأمان، ويمكنك ربطه بقائمة متنامية من التطبيقات، وهو يدعم حتى تسعة تطبيقات حاليًا، بما في ذلك: تويتر، وفيسبوك، وجيميل، وكروم، وأمازون أليكسا – ليقوم تلقائيًا بالتحليل وتقديم خيارات الخصوصية لكل تطبيق مثل: إيقاف تشغيل تتبع الموقع في تويتر، أو حذف عمليات البحث الأخيرة في يوتيوب،

كما يفحص لك عنوان بريدك الإلكتروني إذا كان قد ظهر في أي خروقات بيانات معروفة حتى تستطيع تأمينه وتغير كلمة المرور.

9- تطبيق Apple Support:

لا تقوم آبل بتثبيت (تطبيق الدعم) Apple Support التابع لها على هواتف آيفون، لكنه أسرع طريقة لحل أي مشكلة تواجهك في آيفون، أو أي جهاز أو خدمة أخرى من آبل، مثل: (ماك بوك) MacBook، أو حساب iCloud.

يمكنك التمرير خلال قوائم المشاكل الشائعة في التطبيق مثل: تعطل التطبيقات، والحصول على مشورة سريعة حول كيفية علاجها. أفضل ما في الأمر هو أن التطبيق يوفر روابط مباشرة إلى النصوص المساعدة أو الاتصال بدعم آبل، حيث تعتبر طريقة أسرع بكثير للحصول على المساعدة مقارنةً بالبحث في منتديات آبل وصفحات الدعم أو محاولة العثور على رقم هاتف للحصول على الدعم الفني.

يتميز التطبيق أيضًا بوجود نصائح مفيدة وإرشادات حول كيفية استخدام آيفون بشكل أفضل، مثل نظرة عامة على الميزات الجديدة في نظام iOS 13 ونصائح حول استخدام الوضع الرأسي في تطبيق الكاميرا.