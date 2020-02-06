جوجل هي أكثر بكثير من محرك البحث الأكثر شعبية والأكثر استخدامًا على نطاق واسع، حيث توفر الكثير من الأدوات والمنتجات، وسواءً كنت تعمل في مجال التسويق الرقمي لسنوات أو كنت جديدًا في هذا المجال، توفر جوجل موارد ذات قيمة عالية لكل نشاط تجاري على حد سواء.

وتمتلك الشركة الكثير من الأدوات والمنتجات للمساعدة في نمو نشاطك التجاري، وقد اخترنا هذه الأدوات التسويقية التي تحتاجها في مجموعة أدواتك لعام 2020.

5 أدوات من جوجل تحتاجها في 2020

جوجل أناليتكس

في عصرنا الرقمي تفشل الشركات بدون تنظيم وتتبع صحيح للبيانات، حيث تلعب إدارة ومراقبة البيانات دور رئيسي في تحسين المواقع.

سواء كنت تمتلك موقعًا للتسويق الرقمي أو مدونة أو متجرًا للتجارة الإلكترونية، فإن جوجل أناليتكس هي أداة ضرورية لموقعك، وكلما ارتفع معدل استفادتك من هذه الأداة كلما كان موقعك أفضل.

تم تصميم جوجل أناليتكس لتتبع الحركة على موقع الويب، ويمكنك بسهولة تحديد هدفك وإنشاء تتبع التحويل لتحقيق أقصى استفادة من معلوماتك التحليلية، كما يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين محتوى موقعك وتحسين تجربة المستخدم وتحسين مبيعاتك.

هو اسم جديد لأدوات مشرفي محركات البحث من جوجل، وهذه الأداة ضرورية لجميع مشرفي المواقع، حيث تسمح لك بتتبع حالة الفهرسة وتحسين ظهور موقعك، حيث تقوم هذه الأداة المجانية على تبسيط فهم جمهورك المستهدف بشكل أفضل، كما يمكنك مراجعة تغطية الفهرسة للتأكد من ظهور أحدث صورة لموقعك الإلكتروني ضمن نتائج بحث جوجل.

هي أداة ذات قيمة عالية حيث تمكن الشركات من إدارة تواجدها عبر الإنترنت، وتمنحك إمكانية إتاحة نشاطك التجاري على محرك بحث جوجل وخرائط جوجل، وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يمتلكون متجرًا، حيث ينسى معظم أصحاب متاجر البيع بالتجزئة تحديث عناوينهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم والتي يمكن أن تحد من وصول الناس إليهم.

تبقيك Google Alert على اطلاع دائم بالمعلومات ذات الصلة بموضوع معين، كما تتيح لك الاطلاع حول تحديث العبارات والكلمات الرئيسية بشكل مستمر، وتسمح لك بمراقبة كلماتك الرئيسية البسيطة وإشعارك في الوقت الفعلي عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكنك ضبط وتيرة تلقي هذه الإخطارات.

باستخدام Google Trend يمكنك البحث عن أحدث الأمور الرائجة في جميع أنحاء العالم أو تضييق نطاق البحث إلى منطقة أو بلد معين، وتساعد هذه الأداة في تحديد الأخبار الحالية والأحداث التي تنتشر بشكل فيروسي في موقعك الجغرافي.

في النهاية لا تجعل جوجل نشاطك التجاري يظهر فقط في صفحات نتائج البحث، لكن تساعدك على نقل عملك من أرض الواقع إلى العالم الرقمي، لكن كل هذه الأدوات لن تصبح مثمرة حتى يتم تنفيذها بدقة.