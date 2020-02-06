هناك العديد من التطبيقات التي يحبها الناس ويستخدمونها طوال الوقت ومع ذلك قد يكون تطبيق خرائط جوجل هو التطبيق الوحيد الذي لا يمكن للأشخاص تصور الحياة بدونه.

اعتاد المستخدمون سابقًا إنفاق ثروة صغيرة على تطبيقات الملاحة وحتى على أجهزة الملاحة المخصصة، ثم جاءت خرائط جوجل وقدمت حلًا أفضل لرسم الخرائط للجوال وبشكل مجاني تمامًا.

مع انتشار المنافسة خلال السنوات الماضية استمرت جوجل بتحسين تطبيقها للخرائط عن طريق إضافة الكثير من المزايا التي يحبها المستخدمون، حيث تمت إضافة الكثير من المزايا الجديدة إلى خرائط جوجل حتى أنك قد لا تكون على دراية بها جميعًا.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قمنا بتجميع 10 من النصائح والحيل المفضلة لتطبيق خرائط جوجل لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من التطبيق على جهاز آيفون وجهاز أندرويد وعلى الويب.

10 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من خرائط جوجل

النقر على الزر الأيمن

سنبدأ بعدد بسيط منها فليس هناك شيء بسيط مثل النقر بزر الماوس الأيمن، حيث لا يدرك معظم الأشخاص حتى أن هناك قائمة كاملة من الخيارات المتاحة إذا قاموا بنقر زر الماوس الأيمن في أي مكان على الخريطة أثناء استخدام موقع خرائط جوجل على الويب.

تتضمن الخيارات اختصارات للحصول على اتجاهات من أو إلى النقطة التي تنقر فوقها واختصار لاكتشاف ما هو هنا؟ وحتى طريقة سريعة لقياس المسافة بين أي نقطتين على الخريطة.

التكبير والتصغير بإصبع واحد

في كثير من الأحيان عند استخدام خرائط جوجل فأنت تمسك هاتفك بيد واحدة وتفعل شيئًا آخر باليد الأخرى، لكن هل تعلم أنه يمكنك التكبير والتصغير بسهولة دون استخدام إيماءة القرص؟ ما عليك سوى توسيط الخريطة بحيث يكون كل ما تريد تكبيره في المنتصف ثم انقر نقرًا مزدوجًا في أي مكان على الشاشة مع الحفاظ على الاتصال بين إصبعك والعرض، ثم حرك إصبعك لأعلى للتكبير أو حركة إلى الأسفل للتصغير.

مشاركة موقعك

تعد مشاركة الموقع ميزة رائعة لا يعرفها الكثير من الناس في خرائط جوجل، إنها طريقة رائعة لإخبار الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء بمكان وجودك في أي وقت، إليك كيفية عمله على هاتفك الذكي:

ضمن التطبيق افتح قائمة الخرائط وذلك بالنقر على الأيقونة المكونة من ثلاثة أسطر الموجودة بجانب شريط البحث.

اضغط على مشاركة الموقع.

اختر جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي ترغب في مشاركتها وكذلك المدة.

انقر فوق مشاركة وستبدأ خدمة الخرائط في مشاركة موقعك في الوقت الفعلي مع كل من جهات الاتصال المحددة

الوقت المقدّر

هناك ميزة أخرى ذات صلة قد تجدها أكثر فائدة، أثناء التنقل إلى أي جهة يمكنك مشاركة وقت وصولك المقدّر ETA بسرعة وسهولة مع أي من جهات الاتصال الخاصة بك، وذلك عن طريق:

بمجرد بدء الرحلة اسحب لأعلى من أسفل التطبيق لفتح قائمة الرحلات.

اضغط على “مشاركة تقدم الرحلة”

اختر جهة الاتصال أو جهات الاتصال التي تريد مشاركتها معها

ركن السيارة

سواءً كنت في وسط مدينة مزدحمة أو في وسط موقف سيارات ضخم، فمن السهل جدًا أن تنسى المكان الذي تقف فيه، هل تريد التأكد من عدم حدوث ذلك لك مرة أخرى؟ في المرة التالية التي تقف فيها افتح خرائط جوجل وانقر على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك في القائمة التي يتم فتحها من أسفل التطبيق، سترى خيارًا لتذكر موقع وقوف السيارات.

وضع عدم الاتصال

إذا كنت مسافرًا ولا تريد التنقل عبر بيانات الهاتف الباهظة الثمن، فإن خرائط جوجل تجعل من السهل التنقل دون استخدام بيانات هاتفك المحمول، في الواقع لا تحتاج حتى إلى اتصال بالإنترنت لأن GPS لا يستخدم أي بيانات.

أثناء اتصالك بشبكة واي فاي افتح التطبيق وانقر على النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي، ثم ما عليك سوى النقر على خيار تنزيل الخريطة في وضع عدم الاتصال وقم بالتصغير حسب رغبتك في تنزيل الخريطة وجميع بيانات الخرائط الأخرى ذات الصلة لتلك المنطقة.

أوقات الانتظار في المطاعم

هل ترغب في تجربة مطعم جديد ولكنك غير متأكد إذا كان هناك طاولة فارغة من أجلك؟ تجعل خرائط جوجل من السهل العثور على الوقت المثالي للذهاب، فقط ابحث عن اسم المطعم أو انقر فوق أحد المطاعم القريبة وانتقل لأسفل حتى ترى الأوقات الشائعة.

وسيظهر لك رسم بياني يوضح عندما يكون المطعم مشغولًا وعندما متاحًا، ويمكنك أيضًا التمرير خلال أيام مختلفة إذا كنت التفكير في الذهاب في وقت لاحق من الأسبوع.

الحجز في المطعم

يمكنك إجراء حجوزات الآن من داخل خرائط جوجل، لكن ابحث فقط عن مطعم بالاسم أو اضغط على علامة التبويب استكشف لرؤية المطاعم القريبة، ومع تحديد مطعم سترى خيارات جديدة لحجز جدول أو الانضمام إلى قائمة الانتظار إذا كان المطعم يدعم هذه الميزة.

أدوات إضافية لآيفون

قد لا تدرك ذلك لكنك تحصل على خمس أدوات مصغّرة رائعة على جهاز آيفون عند تثبيت خرائط جوجل، حيث يمكن الوصول إلى التطبيقات المصغّرة عن طريق التمرير السريع على شاشة القفل أو على أول صفحة على الشاشة الرئيسية، ومن ثم يمكنك التمرير إلى الأسفل لإضافة عناصر جديدة لواجهة مستخدم مثل:

الاتجاهات

أول عنصر مدرج في القائمة هو أداة الاتجاهات في جوجل، وهي الأداة الأساسية، فبدلًا من فتح تطبيق خرائط جوجل على الشاشة الافتراضية والتخبط لبدء رحلة جديدة انقر على أداة الاتجاهات للانتقال مباشرة إلى شاشة التنقل مع تحديد موقعك الحالي كنقطة البداية.

خطوط الإرشاد

التالي على قائمة Google Maps iOS widgets هو أداة خطوط الإرشاد، حيث سيعرض موقعك الحالي ويمكنك النقر عليه لفتح موقعك بسرعة في خرائط جوجل، ولكن إذا نقرت على السهم الصغير في الزاوية العلوية اليمنى، فستتوسع الأداة لتكشف عن حساب المراجعات والتعليقات الخاص بك إلى جانب الأماكن القريبة التي يمكنك مراجعتها.

حركة المرور

توضح لك نظرة سريعة على أداة حركة المرور موقعك الحالي على خريطة صغيرة مع خطوط خضراء وصفراء وحمراء على الطرق المحيطة بك مما يشير إلى حركة المرور في المنطقة المحيطة، وسترى أيضًا وصفًا موجزًا ​​لظروف حركة المرور القريبة أيضًا.

Google Transit Departures

إذا كنت تنقل من وإلى العمل أو المدرسة فإن أداة Google Transit Departures ستكون بمثابة هبة من السماء، إنها تتيح لك رؤية الحافلات الثلاثة التالية عقب وصولها إلى محطة قريبة بنظرة سريعة، وهناك علامة تبويب ثانية تعرض القطارات الثلاثة التالية عند الوصول، وسترى أيضًا ملاحظة بجوار كل حافلة أو قطار تُظهر عدد الدقائق حتى وصولها.

Google Travel Times

تعتبر أداة Google Travel Times عنصر واجهة مستخدم آخر مع إمكانية أن تكون أفضل صديق للركاب، توضح النظرة السريعة بالضبط المدة التي سيستغرقها الانتقال من موقعك الحالي إلى المنزل أو العمل، ويمكنك إضافة أو إزالة أي وجهات مفضلة أخرى تريدها.

سجل الخرائط الكامل

قد تقوم جوجل بتتبع مواقعك حتى عندما لا تستخدم تطبيق خرائطها للتنقل، ويمكنك الاطلاع على سجل مواقع الخرائط الكامل عن طريق زيارة https://www.google.com/maps/timeline وإذا كنت ترغب في منع جوجل من الاستمرار في حفظ سجل المواقع فيمكنك تعطيل الميزة في هذه الصفحة.