هيونداي موتورز تعلن عن جيل جديد كليًا لطراز i20

كشفت هيونداي موتور عن التصميم المطور والجديد كلياً لسيارتها i20 التي تعد الأولى من نوعها في أوروبا الذي تجسد اللغة التصميمية المبتكرة لهيونداي Sensuous Sportiness وتركز على الإحساس والأبعاد الرياضية للجيل الجديد.

تتميز سيارات Sensuous Sportiness أو الإحساس الرياضي بالتناغم بين أربعة عناصر أساسية، وهي الأبعاد النسبية والهيكلية وأسلوب التصميم والتقنية لخلق مظهر جذاب وإضفاء المزيد من الجمالية والانسيابية على سيارات هيونداي.

أوضحت صور الجيل الجديد كليًا من سيارة i20 عن امتلاكها تصميمًأ لمظهر رياضي وديناميكي، مع العديد منتكنو التفاصيل الدقيقة مثل الشبك الأمامي متتالي الانحدار على الجانبين والذي يعطي مزيجا من التناغم والانسيابية على جسد السيارة الواسع والمنخفض.

كما جاء نمط الإضاءة في i20 ليبرز الجانب المثير من شخصية السيارة الرياضية التي يوحي شكلها بالنشاط والديناميكية خاصة مع التقاء الإضاءة الأفقية في الجانب الخلفي للسيارة مع الزجاج.

وتمثل الشفرات الأفقية التي تغطي لوحة القيادة الداخلية داخل الجيل الجديد من سيارة i20 أيقونة رائعة التصميم، وتؤكد المعالجة الدقيقة للتفاصيل في التصميم والمساحة الواسعة لشكل المقصورة الأمامية تميزها مع فتحات التهوية التي تم تركيبها بطريقة مذهلة.

ولتعزيز الأناقة والجمال في داخل السيارة، تم دمج شاشة رقمية بانورامية مع اللوحة الرئيسية للتحكم تتيح الوصول إلى أدوات التحكم والإعدادات الأخرى لتوفر شاشة ذات تصميم انسيابي رائع تعمل بتقنية اللمس بحجم 10.25 بوصة.

وسيتم الكشف عن الجيل الجديد من طراز i20 في معرض جنيف للسيارات في مارس 2020، كما ستتاح المزيد من التفاصيل حول تصميم وميكانيكية السيارة قريبًا.