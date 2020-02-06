شرطة نيويورك تتخلى عن الدفاتر الورقية لصالح تطبيق آيفون

قررت إدارة شرطة مدينة نيويورك NYPD التخلي عن دفاتر المذكرات المكتوبة بخط اليد التي استخدمها أفراد الشرطة منذ أكثر من قرن والاعتماد بدلًا من ذلك على تطبيق جديد لهاتف آيفون من أجل تدوين الملاحظات في سبيل تنظيم المعلومات المسجلة والوصول إليها بشكل أفضل، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ويستخدم ضباط شرطة مدينة نيويورك دفاتر المذكرات الخاصة لتدوين تفاصيل حول الاعتقالات، وإفادات الضحية والشهود، ومكالمات 911، ومهام الدوريات، وأكثر من ذلك، لكن سينتقل قسم الشرطة إلى تطبيق رقمي في 17 فبراير، وبدلاً من كتابة الملاحظات، سيكتب ضباط الشرطة ملاحظاتهم في التطبيق، ثم يتم إرسال الملاحظات إلى قاعدة بيانات القسم.

ويمثل هذا التحول تحديثًا رئيسيًا للطريقة التي يتم بها التعامل مع المذكرات المتعلقة بالقضايا، مما يجعلها أكثر سهولة، إلى جانب ضمان عدم فقد المعلومات، ولن يكون هناك إدخالات مزيفة مثل ترك الضباط مساحة فارغة لإضافة مدخلات بأثر رجعي، ولن يفقد القسم البيانات بسبب الكتابة اليدوية غير المقروءة.

وتمتلك بعض كتب المذكرات القديمة أهمية تاريخية، مثل كتاب الضابط شون ماكجيل Shaun McGill الذي سجل ملاحظاته كأول ضابط شرطة وصل إلى مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، بينما تم استخدام كتب مذكرات أخرى كدليل رئيسي في بعض القضايا.

واعتاد الضباط على الاحتفاظ بكتب المذكرات الخاصة بهم لفترة طويلة بعد التقاعد من أجل تقديمها للمحكمة في حال أصبحت المعلومات الورادة ضمنها ضرورية للمحاكمة، لكن الإدارة ستحتفظ الآن بجميع المعلومات، ويمكن أيضًا البحث عن الإدخالات حسب التاريخ أو الكلمة الرئيسية، لذلك لم تعد هناك حاجة للبحث في كتب مذكرات متعددة عن مقطع معين.

وتشمل الإدخالات في التطبيق الرقمي معلومات الموقع والوقت الذي يدخله الضباط، ويمكن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، مما أثار بعض المخاوف بشأن المزيد من الرقابة، لكن سيتم تبسيط عملية الدخول وستقلل العملية من الهدر الورقي.

وقال نائب رئيس شرطة نيويورك، أنتوني تاسو Anthony Tasso، لصحيفة نيويورك تايمز: إن النظام الرقمي يسمح باستخدام الإدخالات كبيانات قيمة لمكافحة الجريمة وهذا يعطينا قدرات لم تكن لدينا من قبل، مثل عندما تُركت دفاتر المذكرات في خزائن الضباط ولم نتمكن من الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات.

ويحصل التطبيق الجديد، الذي طورته إدارة شرطة نيويورك، على المدخلات من ضباط شرطة نيويورك، ويوفر للضباط حقول لإدخال التفاصيل، كما يسمح التطبيق للمسؤولين بتحميل الصور المهمة، والتي يمكن أن توفر نظرة أكثر شمولية للحالات المسجلة عند ربطها بالإدخالات في التطبيق.

وتوفر شرطة نيويورك هواتف ذكية للضباط منذ عام 2015، وهناك الآن 37 ألف جهاز آيفون قيد الاستخدام، بحيث يمكن للضباط البحث بسرعة في قواعد بيانات القسم بدلاً من انتظار مرسلات الراديو لنقل المعلومات الهامة.