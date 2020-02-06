جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد إعلانات الفيديو المزعجة

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة جديدة من معايير إعلانات الفيديو، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لمنع إعلانات الفيديو المزعجة، على أن يتخذ متصفح كروم Chrome موقفًا قويًا ضد هذه الأنواع من الإعلانات، وتقول جوجل إن أصحاب مواقع الويب لديهم أربعة أشهر للتوقف عن عرض الإعلانات المتطفلة، أو سيخاطرون بفقدان الإعلانات تمامًا.

وأوضحت الشركة أن متصفحها للويب كروم سيتوقف عن عرض الإعلانات على المواقع التي لديها إعلانات فيديو مزعجة في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بناءً على مجموعة جديدة من المعايير الصادرة عن التحالف من أجل إعلانات أفضل، والتي تحدد تجارب الإعلانات التي لن تكون مقبولة للمستهلكين والتي من المرجح أن تدفع المستهلكين إلى تثبيت أدوات حظر الإعلانات.

وتشمل الإعلانات التي تندرج تحت هذه المعايير، وفقًا لبحث المستهلك، إعلانات الفيديو التي تعمل تلقائيًا ويصدر عنها صوت دون أي تدخل من جانب المستخدم، أو الإعلانات الملتصقة الكبيرة التي تشغل أكثر من 30 في المئة من الشاشة وتلتصق بجانب صفحة الجوال بغض النظر عن محاولة المستخدم التمرير.

ويأتي هذا الإعلان الجديد بالنظر إلى أن عملاقة البحث تخضع لتدقيق كبير من قبل لجان مكافحة الاحتكار بشأن أعمالها الإعلانية وغيرها من المجالات، وطلب السيناتور رون وايدن Ron Wyden في الشهر الماضي من المنظمين التحقيق في صناعة منع الإعلانات من أجل السلوك المعادي للمنافسة.

وأعلن التحالف عن معاييره الجددية للفيديو القصير، والذي يعرف بأنه مقطع فيديو مدته ثماني دقائق أو أقصر، وحدد ثلاث تجارب يجدها الناس مضرة بشكل خاص فيما يتعلق بمحتوى الفيديو الذي يقل طوله عن 8 دقائق:

إعلانات ما قبل التشغيل الطويلة أو غير القابلة للتخطي أو مجموعات الإعلانات التي تزيد مدتها عن 31 ثانية والتي تظهر قبل الفيديو ولا يمكن تخطيها خلال أول 5 ثوان. إعلانات منتصف المدة بأي مدة تظهر في منتصف مقطع الفيديو، مما يؤدي إلى مقاطعة تجربة المستخدم. الإعلانات المصورة أو النصية التي تظهر أعلى مقطع فيديو قيد التشغيل وتكون في الثلث الأوسط من نافذة مشغل الفيديو أو تغطي أكثر من 20 في المئة من محتوى الفيديو.

وأوضحت جوجل أنه يجب على مالكي مواقع الويب التوقف عن عرض هذه الأنواع من الإعلانات لزوار الموقع في غضون أربعة أشهر، أو المخاطرة بفقدان الإعلانات تمامًا.

ويبدأ تطبيق السياسات الجديدة ضمن متصفح كروم في 5 أغسطس 2020، حيث سيتوقف المتصفح عن عرض جميع الإعلانات على المواقع في أي بلد والتي تعرض هذه الإعلانات المزعجة، كما سيجري مراجعة منصة يوتيوب، المملوكة لجوجل، للتأكد من مطابقتها للمعايير.

يذكر أن جوجل قد بدأت منذ حوالي عامين في حظر الإعلانات المزعجة على مواقع الويب التي لم تكن متوافقة مع معايير التحالف، وتقول إنها شهدت منذ عام 2018 انخفاضًا في معدلات حظر الإعلانات في أمريكا الشمالية وأوروبا في كروم، وتأمل أن تؤدي المعايير الجديدة إلى تقليل حظر الإعلانات بدرجة أكبر.