خطفت آبل الأضواء في عام 2019 بإصدارها العديد من الأجهزة والمنتجات وأبرزها: ثلاثة هواتف آيفون، وإصدار جديد من Apple Watch، والجيل الثاني من سماعاتAirPods، وإصدار آخر تحت اسم AirPods Pro، بالإضافة لعدد من الخدمات الجديدة.

ومع بداية هذا العام، ظهرت العديد من التقارير والشائعات التي تتحدث عن بعض المنتجات والخدمات والتحديثات الجديدة التي قد تقدمها آبل للمستخدمين.

إليك أبرز 7 أجهزة من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال عام 2020:

1- جهاز iPad Pro مزود بكاميرات ثلاثية الأبعاد:

تخطط آبل لإطلاق جهاز iPad Pro بتصميم جديد كليًا، والذي سيضم مستشعران للكاميرا ومستشعر ثلاثي الأبعاد، مما يتيح القيام بعمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للغرف والأشياء؛ وفقًا لما جاء في تقرير بلومبرج، وما أكده المحلل البارز (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، وهذه المميزات تعتبر جزءًا من جهود آبل لدعم تقنية الواقع المعزز والتي أصبحت من أهم مشاريعها.

2- إصدار آيفون جديد أقل سعرًا:

تخطط آبل أيضًا لإطلاق هاتف آيفون أصغر أقل سعرًا هذا العام ليكون خلفًا لهاتف iPhone SE – الذي أُطلق لأول مرة في عام 2016 – وذلك وفقًا لتقرير من بلومبرج، وكانت التقارير والتنبؤات المتعلقة بطراز آيفون المنخفض التكلفة قد بدأت في الظهور خلال العام الماضي، وجاء بعضها من المحلل مينغ تشي كو الذي يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتوقعات آبل.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة 4.7 بوصات مثل هاتف iPhone 8، وسيعمل بمعالج A13 Bionic الأحدث، وقد يكلف 400 دولارِِ. وهذا سيجعله أرخص بـنحو 300 دولارِِ من طراز iPhone 11 الأساسي البالغ 700 دولارِِ.

3- نظارات آبل الذكية:

ظهر أول تقرير حول نية آبل لدخول سوق النظارات الذكية من وكالة بلومبيرج، الذي أوضح أن آبل في طريقها لإطلاق أول نظارات ذكية خلال هذا العام، ثم توالت التقارير من محللين بارزين مثل المحلل الشهير (كو) الذي قال: إن آبل تعمل مع العديد من الشركات الخارجية حول هذا الأمر.

ويعت ليست مفاجآة بالنظر إلى أن شركة آبل أصبحت تركز بصورة خاصة على تقنيات الواقع الإفتراضي والمعزز في منتجاتها المختلفة، وذلك في ظل التوقعات الكبيرة بأن تكون الثورة القادمة في عالم التقنية لمجالي الواقع المعزز، والواقع الافتراضي.

4- AirTag متعقب للعثور على العناصر المفقودة:

أوضحت العديد من التقارير أن آبل في طريقها لتطوير أداة صغيرة يمكن وضعها على العناصر التي تُفقد بسهولة مثل: مفاتيح السيارة، وجهاز التحكم بالتلفزيون، لمساعدتك في العثور عليها بسهولة بواسطة هاتف آيفون من خلال تطبيق Find My، ومن المتوقع أن تأتي هذه الأداة الجديدة باسم AirTag.

5- تصميم جديد لهواتف آيفون، ودعم الجيل الخامس:

قد تقوم آبل هذا العام بأكبر إعادة تصميم لسلسلة هواتف آيفون منذ إطلاق iPhone X في عام 2017. وبحسب تقرير موقع ETNews فمن المتوقع أن تطلق آبل أربعة هواتف (آيفون 12) iPhone 12 دفعة واحدة بأحجام شاشة 5.4 بوصة، و6.1 بوصة، و6.7 بوصة. بالإضافة لهاتف أرخص سعرًا الذي سيأتي بشاشة 4.7 بوصة.

وذلك بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس، ومستشعرات ثلاثية الأبعاد جديدة في الكاميرا بإمكانها القيام بمسح البيئة المحيطة بك وإعادة إنتاجها رقميًا بالليزر، وذلك بإستخدام المستشعر نفسه المتوقع ظهوره على جهاز iPad Pro الجديد.

6- إصدار جديد من جهاز HomePod بسعر أقل:

أطلقت آبل خلال عام 2017 لأول مرة المكبر الصوتي HomePod في الأسواق للمنافسة مع جوجل وأمازون في سوق أجهزة مكبرات الصوت الذكية، ولكن رغم هذا فإنها لم تستطع أن تنافس بشكل جدي في هذا السوق، وهذا نتيجة لارتفاع ثمن الجهاز والذي بلغ (350) دولارًا.

وفي هذا العام؛ ظهرت تقارير تذكر أن آبل في طريقها لإطلاق إصدار جديد من جهاز HomePod بسعر أقل لجذب المستخدمين، وفي الوقت نفسه أخذ حصة من السوق الذي تتفوق فيه شركتي جوجل وأمازون بشكل واضح.

7- إصدار جديد لساعة آبل:

لا يمكنك توقع رؤية هاتف آيفون بدون ساعة آبل، حيث اعتادت الشركة في الكشف عن كل ما يخص Apple Watch ومميزاتها في حدث آيفون الرئيسي، وتشير العديد من التقارير أن التحديث الأبرز القادم هو تقنية (تتبع النوم) Sleep Tracking.

وهي ميزة سبقتها إليها العديد من الساعات الذكية مثل: Fitbit، وكانت آبل قد أجرت اختبارًا لهذه التقنية في Apple Watch عام 2019، وقد تكون هذه الميزة جاهزة في هذا العام وفقًا لتقرير من بلومبيرج. ومن المتوقع أيضًا أن يكون هناك تحسين ميزة مقاومة الماء. وتحديث سرعة المعالج.

وأخيرًا؛ حزمة اشتراك جديدة لأبرز الخدمات:

من المتوقع أن تُقدم آبل عرضًا لثلاث خدمات رقمية كحزمة اشتراك (Bundle Subscription) في عام 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج، وهذه الحِزمة قد تشمل خدمات: +Apple News، و +Apple TV، و Apple Music في عرض واحد، ويُذكر أن قطاع الخدمات في آبل قد شهد نموًا كبيرًا في إيراداتها المالية في العام 2019 مما كان له أثر واضح في تغطية الانخفاض الكبير في إيرادات هواتف آيفون.