آبل قد تتيح لك فتح وتشغيل سيارتك باستخدام هاتف آيفون

أصدرت شركة آبل النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظامها التشغيلي iOS 13.4، لكن هناك تغيير واحد وراء الكواليس مخفي في التعليمات البرمجية يشير إلى وجود ميزة رئيسية جديدة واحدة على الأقل قيد التطوير تجعل من الممكن استخدام هاتف آيفون كمفتاح سيارة.

وظهر في النسخة التجريبية من نظام التشغيلي iOS 13.4 إشارات إلى واجهة برمجة تطبيقات تسمى CarKey، والتي من الممكن استخدامها مع السيارات المتوافقة مع ميزة NFC، مما يتيح استخدام هاتف آيفون وساعة آبل الذكية لفتح السيارة وقفلها وبدء تشغيلها.

ومن المفترض استخدام واجهة برمجة التطبيقات CarKey نفسها للمصادقة مع حاسب السيارة المدمج على متنها، ووفقًا للملفات الداخلية للنظام، يحتاج المستخدمون فقط إلى الاحتفاظ بالجهاز بالقرب من السيارة لاستخدامه كمفتاح بطريقة مشابهة لبعض أنظمة الدخول بدون مفتاح القائمة على الراديو.

ولن يكون من الضروري المصادقة باستخدام Face ID، على غرار ما يحدث مع بطاقات Express Transit، ويعني هذا أن الميزة ستعمل حتى مع نفاد طاقة بطارية هاتف آيفون أو ساعة آبل، وذلك بخلاف ميزات مثل معاملات Apple Pay التي تعتمد على تشغيل آيفون للعمل.

ويحدث الاقتران عبر تطبيق المحفظة Wallet وتطبيق الشركة المصنعة للسيارة، مع ضرورة وضع جهاز آيفون على قارئ NFC لعملية الاقتران الأولية، وهناك معلومات أخرى تتعلق بإمكانية مشاركة CarKey مع أشخاص آخرين، مثل أفراد الأسرة.

ويمكن للسائقين الوصول إلى المفتاح عبر أجهزة آيفون الخاصة بهم من خلال تطبيق Wallet، مع إمكانية قصر المفتاح على عناصر محددة، مثل القدرة على فتح السيارة وقفلها، ولكن ليس قيادتها.

ويبدو أن شركة آبل تعمل بالفعل مع بعض شركات تصنيع السيارات لتنفيذ واجهة برمجة التطبيقات CarKey، لكن من المحتمل ألا تكون متاحة للجميع حتى إطلاق الإصدار الرسمي من نظام التشغيل iOS 13.4.

وأصبحت خطط إعطاء المستهلكين خيار استخدام هاتف آيفون كبديل لمفتاح السيارة أكثر احتمالًا بعد أن نشر اتحاد Car Connectivity معيار Digital Key Release 1.0 لتفاعلات الهواتف الذكية التي تدعم NFC مع سيارة في شهر يونيو 2018، وتعد آبل عضو في الاتحاد، ويتوقع أن تنفذ المعايير المحددة من قبل هذه المجموعة التقنية.