برامج وتطبيقات

آبل تعلن رسميًا توحيد عمليات شراء التطبيقات عبر منصاتها المختلفة

آبل تعلن رسميًا توحيد عمليات شراء التطبيقات عبر منصاتها المختلفة
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فاجأت شركة آبل اليوم الأربعاء مجتمع مطوري تطبيقات منصاتها بالإعلان الرسمي عن تمكينهم قريبًا من بيع تطبيقاتهم التي تدعم العمل على جميع منصاتها الأساسية في عملية شراء واحدة شاملة.

وبالنسبة للمستهلكين، يتيح لهم خيار الشراء العالمي Universal Purchase الدفع مرة واحدة فقط مقابل تطبيق يعمل عبر الأجهزة، بما في ذلك: هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، ومنصة التلفاز (آبل تي في)، وحواسيب ماك الشخصية. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المطورون من تحفيز العملاء على شراء تطبيق ماك وآي أو إس الخاص بهم معًا، أو مجموعات أخرى من التطبيقات. وسيكون بإمكانهم أيضًا مزامنة عمليات الشراء والاشتراكات الداخلية للعملاء بسهولة أكبر عبر الأنظمة الأساسية.

وقالت آبل في تدوينة: “اعتبارًا من آذار/ مارس 2020، سيكون بإمكانك توزيع نسخ (آي أو إس)، و(آيباد أو إس)، و(ماك أو إس)، و(تي في أو إس) من تطبيقاتك في عملية شراء عالمية، مما يسمح للعملاء الاستمتاع بتطبيقك والمشتريات الداخلية عبر المنصات من خلال الشراء مرة واحدة فقط”.

وأضافت الشركة أنه يمكن للمطورين اختيار إنشاء تطبيق جديد لتلك المنصات باستخدام سجل تطبيق مفرد في خدمة (آب ستور كونكت) App Store Connect أو إضافة المنصات إلى سجل التطبيق الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُوحَّد فئات متجر (آب ستور) عبر متجري (آب ستور)، و(ماك آب ستور) لتتماشى مع التغيير الجديد، ولمساعدة المطورين على جعل التطبيقات سهلة الاكتشاف.

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وأوضحت الشركة أنه يمكن للمطورين تغيير الفئات والفئات الفرعية المرتبطة بتطبيقاتهم في أي وقت من خلال إطلاق تحديث جديد.

آبل تعلن رسميًا توحيد عمليات شراء التطبيقات عبر منصاتها المختلفة
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