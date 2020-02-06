آبل تبيع ساعات أكثر من صناعة الساعات السويسرية بأكملها

تستمر أعمال شركة آبل في مجال الأجهزة القابلة للارتداء في النمو، وتؤكد البيانات الجديدة من شركة أبحاث السوق Strategy Analytics على تأثير ساعة آبل، وبالرغم من أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لا تفصح عن أرقام مبيعات ساعتها الذكية Apple Watch، لكن Strategy Analytics تقدر أن آبل شحنت 31 مليون ساعة ذكية حول العالم خلال عام 2019.

وقارنت شركة أبحاث السوق مبيعات آبل من ساعتها الذكية مع صناعة الساعات السويسرية الشهيرة، والتي باعت 21 مليون وحدة في عام 2019، ويشمل هذا الرقم المبيعات من قبل جميع ماركات الساعات السويسرية مجتمعة.

وبالإضافة إلى التفوق على مجمل مبيعات صناعة الساعات السويسرية بأكملها، فقد نمت شحنات Apple Watch أيضًا على أساس سنوي بنسبة 36 في المئة، مع زيادة مبيعات الوحدات من 22.5 مليون إلى 30.7 مليون.

وعلى العكس من ذلك، فقد شهدت صناعة الساعات السويسرية انخفاضًا بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، حيث تراجعت المبيعات من 24.2 مليون إلى 21.1 مليون.

ووفقًا لشركة Strategy Analytics، فإن ساعة آبل تحظى بشعبية كبيرة لدى المشترين الشباب الذين يفضلون الساعات الذكية، وخاصةً في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا، وذلك بسبب تقنيتها السهلة الاستخدام والتطبيقات والتصميم الجذاب، بينما لا تزال الساعات التناظرية تحظى بشعبية لدى كبار السن من المستهلكين.

وأكد ستيفن والتزر Steven Waltzer، كبير المحللين في Strategy Analytics، أن Apple Watch جذابة بشكل خاص للمستهلكين الأصغر سنًا على عكس علامات الساعات السويسرية، وأن شركات صناعة الساعات السويسرية التقليدية، مثل Swatch و Tissot، تخسر في حروب الساعة الذكية.

وقال: بينما تقدم Apple Watch منتجًا أفضل من خلال قنوات البيع بالتجزئة الأكثر عمقًا وهي جذابة للمستهلكين الأصغر سنًا الذين يرغبون بشكل متزايد في ارتداء ساعة رقمية، فإن علامات الساعات السويسرية بعيدة عن إحداث تأثير في الساعات الذكية، وليس هناك الكثير من الوقت بالنسبة إلى Swatch و Tissot و TAG Heuer وغيرها.

وبالرغم من أن آبل لا تفصح عن أرقام مبيعات Apple Watch أو أي من منتجاتها، وتستند التقديرات الخاصة بالشحنات إلى التخمين، إلا أنه من الواضح أن Apple Watch تواصل نموها واستحواذها على حصة شركات صناعة الساعات التقليدية.

وقد أعلنت آبل ضمن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020 عن عائدات قدرها 10 مليارات دولار من الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات المنزلية.