7 أمور يجب أن تعرفها عن شركة إنتاج الفيديو قبل التعاقد معها

العثور على شريك جيد في إنتاج الفيديو هو مفتاح الحصول على حملة تسويق للفيديو ناجحة، حيث ستعمل معهم لفترة طويلة، حتى لو كان مقطع فيديو واحد فقط، وستعهد إليهم بواحدة من أهم الخطوات التسويقية الخاصة بك، في هذه المقالة سنراجع بعض الأمور التي يجب أن تطرحها على فريق إنتاج الفيديو قبل التعاقد معهم.

7 أمور يجب أن تعرفها عن شركة إنتاج الفيديو

هيكل الفريق

اسأل عن هيكل فريقهم، هل هم جميعًا يعملون معًا؟ هل يستخدمون الكثير من المتعاقدين الخارجيين؟ لأن الاعتماد على المتعاقدين الخارجيين قد لا يمنحك نتيجة مرضية في جميع الأوقات، وذلك بسبب أن فريق إنتاج الفيديو يتغير باستمرار، فاحرص على التعاقد مع فريق متخصص.

الخبرة

اسأل عن تجاربهم السابقة في مشاريع مماثلة، هل عملوا على إنتاج مقاطع فيديو بأسلوب مماثل لما تبحث عنه؟ هل عملوا مع عملاء في نفس الصناعة؟ اطلب أمثلة حتى تتمكن من التحقق من نفسك.

التوصيات

اطلب المراجعات والتوصيات من شركة إنتاج الفيديو الذي تود التعاقد معها، حيث ينبغي أن تكون معظم الشركات ذات الخبرة قادرة على تزويدك بالمراجع والتوصيات والتعليقات وجهات الاتصال للعملاء السابقين الذين يمكن الاستفادة منهم.

مخصص وفريد

اسأل شركة إنتاج الفيديو عن استراتيجيتهم لتطوير مفاهيم الفيديو الخاصة بك أو أساليب تسويق الفيديو، لأن لكل شركة احتياجات مخصصة لتسويق الفيديو، حيث تختلف الأهداف والاحتياجات من شركة لأخرى، كما يجب أن لا تعمل مع شركة لديها فقط قالب يستخدمونه للجميع.

سير العملية

يجب أن يكون لدى شركة إنتاج الفيديو عملية محددة لإنتاج مقاطع الفيديو الخاصة بها، فإذا بدت أشبه بصندوق الغموض الأسود فهي تفتقر إلى الخبرة أو أنها لم تأخذ الوقت الكافي لتطوير عملية مجربة لضمان نجاح الفيديو الخاص بك.

الجدول الزمني

يجب تحديد الجدول الزمني للعملية قبل اتخاذ إي إجراء، فيجب عليك مراجعة الجدول الزمني المخطط للمشروع، وهل يتوافق هذا مع رغباتك أو احتياجاتك من المشروع؟ كما يجب مراجعة ما إذا كان هناك أي حالات طوارئ للتأكد من أن شركة المنتجة للفيديو تلتزم بالجدول الزمني، وحاول معرفة مدى مرونة شركة إنتاج الفيديو في إجراء تغييرات في الجدول الزمني والتعديلات وما إلى ذلك.

العقد

اطلب مراجعة جميع شروط العقد قبل الموافقة على المشروع، بعض الأشياء التي يجب البحث عنها هي عدد المراجعات المسموح بها في كل مرحلة قبل أن يكون هناك زيادات أو رسوم، وابحث عن أي رسوم أخرى موضحة على أنها خارج النطاق، ويجب ألا يكون هناك الكثير.

وأخيرًا ابحث عن ملكية الفيديو النهائي ولقطات الفيديو وملفات المشروع وما إلى ذلك، فأنت لا ترغب في دفع مجموعة من الأموال مقابل مقطع فيديو لتكتشف أنك لا تملكه بعد.