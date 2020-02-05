أعلنت آبل أن آيباد سيحصل على نظام التشغيل iPadOS 13 وذلك في Apple WWDC، بدأت الآن الشركة في طرحه للمستهلكين وهناك بعض المزايا الجديدة الرائعة، حيث يمزج iPadOS 13 الجديد بين جوانب كل من macOS و iOS فإذا كنت قد قمت للتو بالتحديث إليه فربما يجب عليك التحقق من هذه النصائح والحيل.

6 مزايا في iPadOS 13 يمكنك تجربتها

إيقاف التتبع

إن إخفاء موقعك ليس أمرًا سهلاً مع أجهزة آبل، حتى مع إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وبفضل التحديث 13.3.1 تم زيادة أمان خصوصيتك والسماح لك بإيقاف تشغيل شريحة النطاق العريض للغاية (رقاقة U1) يدويًا.

كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع ثم خدمات النظام، والعثور على خيار الشبكات والاتصالات اللاسلكية هناك، فإذا قمت بتحريك المفتاح يتم إلغاء تنشيط رقاقة U1.

حماية الأطفال

تتيح لك آبل ميزة وقت الشاشة، والتي يقابلها Family Link من جوجل، رؤية كيفية استخدام طفلك للإنترنت كما تتيح لك آبل ضبطه يدويًا، حيث يمكنك تحديد المدة التي يمكن لطفلك خلالها استخدام التطبيقات في اليوم والصفحات التي يستطيع زيارتها عبر الإنترنت ومع من يتحدث، حتى الآن تمكن الأطفال من تجاوز وقت الشاشة لإضافة جهات اتصال جديدة إلى دفتر العناوين لكن تم إصلاح هذا الخلل من خلال التحديث 13.3.1 الجديد.

تبديل التطبيق

الجديد على iPadOS 13 هو ميزة تبديل محسّنة للتطبيقات تسمى Slide Over، للبدء اسحب لأعلى من أسفل الشاشة ومن هناك اضغط على التطبيق الذي تريد إضافته إلى Slide Over باستمرار واسحبه إلى جانب الشاشة.

يمكنك تكرار العملية إذا كنت تريد إضافة العديد من التطبيقات إلى Slide Over، ويمكنك أيضًا التمرير من يمين الشاشة لفتح قائمة Slide Over، ثم استخدام الشريط الموجود في الجزء السفلي من النافذة للتنقل بين التطبيقات التي قمت بفتحها دون إغفال التطبيق الرئيسي، كما يمكنك النقر على أي تطبيق مفتوح في Slide Over للانتقال إلى وضع ملء الشاشة عن طريق سحبه إلى أعلى منتصف الشاشة.

تعدد المهام

تمت إعادة صياغة تعدد المهام أيضًا على iPadOS 13، حيث يسمح لك Split View بالعمل على مشروعين في نفس الوقت، ويمكنك الآن فتح نوافذ متعددة من نفس التطبيق.

تستخدم آبل الملاحظات لشرح هذه الميزة، فمن خلال تحديد ملاحظة من الشريط الجانبي وسحبها إلى جانب الشاشة يمكنك فتحها في نافذة جديدة، وسيُبقي نظام التشغيل كلاً من نوافذ التطبيق مفتوحة في نفس الوقت مع تقسيم منتصف الشاشة، ويمكنك بعد ذلك تحرير الملاحظات بشكل مستقل، ويمكنك فتح نافذة ثالثة من نفس التطبيق.

تحرير النص باستخدام الإيماءات

أصبح تحرير النص مع iPadOS 13 أسهل قليلًا مما كانت عليه، حيث يمكنك الآن تحرير النص باستخدام الإيماءات، لتحديد النص يجب النقر مع الاستمرار فوق الكلمة حتى تبرز، ويمكنك بعد ذلك سحب إصبعك حول الشاشة لتحديد كلمات إضافية لتسليط الضوء على العبارات أو الفقرات بسرعة.

ويمكنك نسخ النص بالقرص بثلاثة أصابع، حيث إن آبل ذلك صممت ذلك لتشعر وكأنك تلتقط هذه الكلمات من على الشاشة، ولقص النص تحتاج إلى القيام بحركة الإصبع الثلاثية مرتين على التوالي، وللصق النص تحتاج إلى استخدام إيماءة عكسية، فقط قم بالضغط للأسفل والخروج بثلاثة أصابع كما لو كنت تقوم بإسقاط النص مرة أخرى على الشاشة، ولا تنسَ تحديد المكان الذي تريد إدراج النص الملصق فيه أولاً.

كتابة أسرع

إذا كنت ترغب في تسريع كتابتك على آيباد فجرّب QuickPath، ولفتحه اضغط على لوحة مفاتيح الآيباد بإصبعين لتقليص حجمها إلى إصدار أصغر، ويمكنك استخدام الشريط الموجود أسفل لوحة المفاتيح لسحبه وإفلاته في وضع مناسب على الشاشة، بعد ذلك تحتاج فقط إلى تمرير إصبعك عبر لوحة المفاتيح للكتابة تمامًا كما رأينا مع ميزات الكتابة السريعة الأخرى على أندرويد.