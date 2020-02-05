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كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن على إنستاجرام؟

كيف يمكنك تفعيل الوضع الداكن على إنستاجرام؟
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يساعد (الوضع الداكن) في إطالة عمر بطارية هاتفك، حيث إن البكسلات السوداء أقل استهلاكًا لطاقة البطارية، كما أنه يساعد في حماية عينيك خاصة عند القراءة أو إستخدام الهاتف في الليل، بالإضافة لمظهره الرائع.

وهناك الكثير من التطبيقات مثل: فيسبوك، وجوجل كروم، وتويتر قد حصلت بالفعل على ميزة الوضع الداكن، كما يمكن تفعيل هذا الوضع الآن على تطبيق إنستاجرام بفضل الإصدارات الجديدة من نظامي التشغيل (آي أو إس) iOS، وأندرويد.

قبل تفعيل الوضع الداكن على إنستاجرام عليك الانتباه لنقطتين:

  • ستحتاج إلى تحديث نظام تشغيل هاتفك إلى iOS 13، أو Android 10 بالإضافة إلى تحديث تطبيق إنستاجرام نفسه لأحدث إصدار.
  • بمجرد تفعيل الوضع الداكن على نظام التشغيل بعد تحديثه؛ ستجد الوضع الداكن مفعلًا أيضًا في العديد من التطبيقات الأخرى وليس تطبيق إنستاجرام وحده.

فيما يلي كيفية تفعيل الوضع الداكن على تطبيق إنستاجرام:

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أولًا؛ تفعيل الوضع الداكن على هواتف آيفون:

بمجرد تثبيت نظام التشغيل  iOS 13 على هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيل الوضع الداكن:

  • انتقل إلى (الإعدادات) Settings.
  • اضغط على خيار (العرض والسطوع) Display and brightness.
  • اضغط على خيار (داكن) Dark لتغيير الوضع.
  • لتشغيل الوضع الداكن بسرعة أو إيقاف تشغيله، اسحب من الزاوية العلوية اليمنى من هاتفك، ثم اضغط مطولًا على  خيار (السطوع) Display. ثم اضغط على خيار (Dark Mode On) لتفعيله، أو (Dark Mode Off) لإيقافه.

يمكنك أيضًا ضبط الوضع الداكن لتشغيله بشكل تلقائي عند غروب الشمس أو في أى وقت تحدده:

  • انتقل إلى الإعدادات على آيفون.
  • اضغط على خيار (الشاشة والسطوع) Display & Brightness.
  • تحت قسم (المظهر) Appearance، قم بتفعيل إعداد التبديل التلقائي من خلال الضغط على زر التبديل المجاور لخيار Automatic.
  • اضغط على زر (خيارات) Options الموجود أسفله؛ لتعيين جدول زمني لتشغيل الوضع الداكن.
  • اختر إما Sunset to Sunrise، والذي يستخدم موقع هاتفك للتغيير بين الواجهة الساطعة عند شروق الشمس، والمظلمة عند الغروب، أو قم بتعيين جدولك المخصص من خيار custom schedule بحسب المواعيد التي تناسبك.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل الوضع الداكن على هواتف أندرويد:

  • انتقل إلى (الإعدادات) Settings.
  • اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.
  • تحت قسم (الشاشة) Display، قم بتفعيل (الوضع الداكن).
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