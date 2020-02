جوجل دفعت لمطوري أندرويد نحو نصف ما دفعته آبل

أكدت شركة جوجل أنها دفعت أكثر من 80 مليار دولار لمطوري أندرويد على مستوى العالم باستثناء السوق الصينية (حيث لا تتوفر خدمات جوجل) منذ إطلاق متجرها الرقمي Play Store في شهر مارس 2012، وهو رقم أقل بكثير من مبلغ 155 مليار دولار الذي دفعته آبل لمطوري تطبيقات متجرها الرقمي App Store.

وجاء تأكد جوجل عبر تغريدة نشرها هيروشي لوكهايمر Hiroshi Lockheimer، نائب رئيس شركة جوجل، بعد إعلان شركة ألفابت لنتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019.

وبالرغم من أن هذا الرقم مثير للإعجاب، إلا أن متجر تطبيقات آبل لا يزال اقتراحًا أكثر ربحًا، فقد أكدت شركة آبل خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2018 أنها وصلت إلى مستوى 100 مليار دولار في عام 2018 وأن لديها أكثر من 500 مليون زائر أسبوعي لمتجرها App Store.

وبالنظر إلى أن نظام أندرويد يتمتع بميزة سوقية هائلة على مستوى العالم على نظام التشغيل iOS، فمن الممكن رؤية مبلغ 80 مليار دولار في ضوء مختلف، إذ هناك المزيد من التطبيقات المجانية على متجر جوجل مقارنةً بمتجر آبل.

وبالرغم من أن تنزيلات التطبيقات على Play Store أعلى من App Store، فإن ارتفاع أسعار أجهزة آبل يعني أن مستخدميها أكثر قابلية لشراء التطبيقات المدفوعة، بعكس الأعداد الكبيرة لمستخدمي أندرويد في العالم النامي، الذين يعتمدون إلى حد كبير على التطبيقات المجانية المعتمدة على الإعلانات.

وبغض النظر عن التباين بين App Store و Play Store، فمن الواضح أن هناك أموال لمطوري التطبيقات والألعاب على منصة جوجل، ويحفز الكشف عن الرقم التراكمي مطوري البرمجيات على نشر تطبيقاتهم على متجر Play Store، وهو أكبر سوق للتطبيقات في العالم، ويثبت أن جني الأموال ممكن بالتأكيد على نظام أندرويد.

تجدر الإشارة إلى أن رقم المبيعات الفعلي سيكون أعلى قليلاً، حيث تأخذ جوجل نسبة 30 في المئة من جميع مبيعات المطورين، مما قد يجعل الرقم الفعلي لمبيعات التطبيقات المدفوعة أقرب إلى 114 مليار دولار، لكن بالنظر إلى أن أندرويد هو أكبر منصة للهواتف الذكية، فإن أرقام المبيعات مخيبة للآمال.

Today, @sundarpichai shared that developers around the world (excl. China) have earned more than $80 billion to date on @GooglePlay. Our platform can’t succeed without the help of our developer ecosystem, so a huge thank you for all you do!

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) February 4, 2020