تيك توك تبدأ تقليد إنستاجرام وتختبر تصميمًا جديدًا لصفحة الملف الشخصي

بدأت خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) TikTok في اختبار تصميم جديد لصفحة الملف الشخصي الخاصة بالمستخدمين على نحو يشبه إلى حد كبير خدمة إنستاجرام المنافسة.

وينقل التصميم الجديد لصفحة الملف الشخصي الصورة الرمزية وعدد المتابعين إلى اليسار، ويُبرز النبذة الشخصية الخاصة بالمستخدم. وأكد متحدث باسم شركة (تيك توك) اختبار التصميم الجديد بعد أن بدأ الحديث عنه على موقع تويتر.

Looks like TikTok is redesigning user profiles to look almost exactly like Instagram (new design vs old) pic.twitter.com/uQAHPwaZoh

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 3, 2020