تويتر تتخذ خطوة جديدة لحماية المستخدمين من المحتوى المزيف والمخادع

قال موقع تويتر يوم الثلاثاء: إنه سيبدأ في إضافة علامات إلى التغريدات التي تحتوي على أشكال من المحتوى الاصطناعي أو الذي يُحرر بصورة مخادعة، إذ تستعد منصات التواصل الاجتماعي لهجوم محتمل ينطوي على الكثير من المعلومات الخاطئة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقالت الشركة أيضًا: إنها ستزيل أي محتوى مُتلاعَب به عن عمد بهدف التضليل، بما في ذلك المحتوى الذي قد يؤدي إلى تهديد السلامة الجسدية، أو الفتن المدنية الواسعة النطاق، أو قمع الناخبين، أو مخاطر الخصوصية.

وتعرضت شركات الشبكات الاجتماعية لضغوط للتعامل مع التهديد الناشئ لمقاطع الفيديو المزيفة التي تُعرف باسم (التزييف العميق)، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو فائقة الواقعية ولكنها ملفقة إذ تجعل الشخص المقصود يفعل ويقول شيئًا يريده المزيفون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال موقع يوتيوب – التابع لشركة ألفابت: إنه سيزيل أي محتوى معالج تقنيًا، أو مزيف، أو قد يشكل “خطرًا جسيمًا بحدوث ضرر فادح”، في حين أصدر تطبيق مشاركة الفيديو القصير (تيك توك) – المملوكة لشركة (بايت دانس) ByteDance الصينية – حظرًا واسع النطاق على “المعلومات المضللة” الشهر الماضي.

وقالت شركة فيسبوك الشهر الماضي: إنها ستُزيل محتوى (التزييف العميق) وبعض مقاطع الفيديو المتلاعب بها من مواقعها على الويب، لكنها ستترك المحتوى الساخر، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تُحرر “فقط لحذف أو تغيير ترتيب الكلمات”. وأثارت الشركة غضبًا شديدًا بين المشرعين عندما قالت: إن السياسة الجديدة لن تُطبق على مقطع فيديو مُعدَّل بشدة ومنتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت في محاولة لجعل رئيسة مجلس النواب الأمريكي (نانسي بيلوسي) تبدو غير متماسكة عن طريق إبطاء كلامها.

وقالت فيسبوك: إنها ستميز الفيديو بأنه خاطئ، لكنه لن يُحذف من المنصة، ذلك أن “مقاطع الفيديو التي ستُزال هي فقط المقاطع التي أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي وتصور الأشخاص وهم يقولون أشياء خيالية”.

ووفقًا للسياسة الجديدة، سيضيف موقع تويتر علامة تحذير تحت اسم “كذب” على أي صور أو مقاطع فيديو “تُغيَّر أو يُتلاعب بها بدرجة كبيرة ومخادعة”، ومع ذلك، فهو لن يفرق بين التقنيات المستخدمة لمعالجة قطعة من محتوى الوسائط المتعددة.

وقال (يول روث) – رئيس قسم السلامة لدى تويتر و(ديل هارفي) – نائب رئيس الشركة لشؤون الثقة والسلامة في مكالمة هاتفية مع المراسلين: “ينصب تركيزنا في إطار هذه السياسة على النظر إلى النتيجة، وليس كيفية تحقيقها”. وقال روث: إن تويتر ستطبق علامة التحذير الجديدة على مقطع الفيديو الخاص برئيس مجلس النواب بيلوسي، لكنه أضاف أنه يمكن إزالة المحتوى إذا رُجِّح أن يؤدي النص الموجود في التغريدة إلى الضرر.