تتميز ساعة سامسونج الذكية Galaxy Gear S3 بدعمها للكثير من الميزات التي تساعدك على تتبع الحالة الصحية، وتيسير أداء المهام اليومية وهو ما يجعلك تعتمد عليها أكثر خلال يومك.

تتسبب العديد من العوامل في استنزاف بطارية ساعة Galaxy Gear S3 بسرعة، لذلك أول ما يجب القيام به هو التحقق من استهلاك البطارية من خلال تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك، حيث تجد تفاصيل عن التطبيقات والخدمات التي تستهلك بطارية الساعة أكثر، مما يوفر لك فكرة جيدة عن المكان الذي تبدأ منه.

فيما يلي 10 طرق لإطالة عمر بطارية ساعة سامسونج Galaxy Gear S3:

1- إعادة تشغيل الساعة:

تعتبر ميزة إعادة التشغيل ممارسة شائعة مع الأجهزة لإصلاح المشكلات الصغيرة، حيث إن الاستخدام المكثف للساعة قديتسبب في بعض المشكلات التي من الممكن أن تؤثر على البطارية، كل ما عليك فعله هو: الضغط على زر الطاقة حتى تظهر شاشة الخيارات، ثم اضغط على (إيقاف التشغيل) Power Off، وبعد 30 ثانية على الأقل يمكنك تشغيلها مرة أخرى.

2- إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية:

يمكن لساعة Galaxy Gear S3 الاحتفاظ بالتطبيقات التي تستخدمها في الذاكرة كما هو الحال في الهاتف، وهذا يسبب استنزافًا للبطارية.

يمكنك إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية بالضغط على زر (التطبيقات) Apps، ثم تدوير الإطار الخارجي لتحديد التطبيقات المفتوحة؛ ثم الضغط على خيار (إغلاق الكل) Close all.

3- تقليل سطوع الشاشة:

يتسب تشغيل ميزة السطوع الكامل في استهلاك الكثير من طاقة بطارية ساعة Galaxy Gear S3، لذلك يعتبر تقليل سطوع الشاشة إلى أدنى درجة خيارًا رائعًا لإطالة عمر البطارية.

ويمكنك تقليل سطوع الشاشة من خلال الانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اضغط على خيار (الشاشة) Display، حيث يمكنك تقليل السطوع لدرجة مناسبة.

4- ضبط التحديث التلقائي لحالة الطقس:

يمكنك ضبط عدد مرات طلب ساعتك لمعلومات الطقس لإطالة عمر البطارية، ولكن هذه الخطوة ستتطلب منك الانتقال لهاتفك لضبطها من خلال التطبيق:



انتقل إلى تطبيق Wearable على هاتفك.

اضغط على خيار (التطبيقات)؛ ثم اضغط على أيقونة الترس المجاورة لتطبيق الطقس، ومن هنا يمكنك ضبط التحديث التلقائي لحالة الطقس على فاصل زمني من يناسبك.

5- تقليل الإشعارات:

تقليل التطبيقات التي ترسل (الإشعارات) بانتظام يمكن أن يساعد بشكل كبير في إطالة عمر بطارية ساعة Galaxy Gear S3، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Wearable على هاتفك.

اضغط على خيار (الإشعارات) notifications.

اضغط على خيار (إدارة الإشعارات) Manage Notifications. حيث يمكنك تقليل الإشعارت التي تتلقاها على الساعة.

6- إيقاف ميزة اكتشاف معدل ضربات القلب:

تطبيق الصحة الموجود في ساعة Galaxy Gear S3، والذي يقيس معدل ضربات القلب كل عشر دقائق تقريبًا يمكن أن يؤثر بشدة على عمر البطارية، ولتجنب ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر التطبيقات (Apps) في الساعة.

اضغط على (Samsung Health).

اضغط على خيار معدل ضربات القلب (Heart Rate)، ثم اضغط على خيار (Auto HR settings)، ومنه اختر (Never).

7- إيقاف خدمات الموقع

نظام تحديد المواقع GPS الموجود في ساعة Galaxy Gear S3 يمكن أن يتسبب في استنزاف طاقة البطارية بسرعة، ولإيقافه اتبع ما يلي:

انتقل إلى الإعدادات، ثم ضغط على (اتصالات) Connections.

اضغط على خيار (الموقع) Location. من هنا يمكنك التبديل لإيقاف هذه الخدمة.

8- إيقاف ميزة اتصال :NFC

غالبًا ما تستخدم ساعتك (بروتوكول النقل اللاسلكي) NFC لإجراء عمليات الدفع عبر الهواتف. وبالتالي إذا كنت لا تستخدم أي من تطبيقات الدفع عبر الهاتف، يمكنك إيقاف هذه الميزة على ساعتك لتجنب استنزاف طاقة البطارية.

9- إيقاف تشغيل الواي فاي:

يساعدك اتصال الواي فاي على ساعتك في البقاء على اتصال بهاتفك عندما تكون بعيدًا عنه، ولكنه يستنزف البطارية بسرعة أكبر، لذلك يمكنك الاكتفاء بتشغيل البلوتوث للاتصال بهاتفك عند الحاجة فقط.

10- إيقاف التحديثات التلقائية:

التحديثات التلقائية هي وسيلة سريعة لتحديث التطبيقات على ساعة Galaxy Gear S3 تلقائيًا بدون أي تدخل منك، ولكن عمليات البحث المتكرر عن التحديث تتسبب في استنزاف طاقة البطارية بسرعة، لذلك يجب إيقاف هذه الميزة، والاعتماد على التحقق من هذه التحديثات يدويًا.