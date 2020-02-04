إذا كنت عضوًا في Spotify Premium فمن المحتمل أن يكون لديك أجهزة متعددة متصلة بحسابك، ويمكنك الاتصال بمكبر الصوت في حفلة ما على سبيل المثال، أو استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على حاسب أحد الأصدقاء ولكن بعد ذلك تنسَ إزالة الجهاز، هناك طريقتان لإزالة الأجهزة من حسابك في سبوتيفاي وذلك من خلال الحاسب أو الهاتف الذكي.

عند استخدام الحاسب قد يكون من الأسهل نسيان جميع الأجهزة ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات سبوتيفاي الخاصة بك إلى الأجهزة القليلة التي تكرر فيها الدخول للخدمة.

كيفية إزالة الأجهزة من حسابك في Spotify باستخدام الحاسب

افتح تطبيق Spotify على حاسبك.

في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق Spotify، انقر على أيقونة السهم لأسفل بجوار اسم المستخدم الخاص بك.

في القائمة المنسدلة، اختر “الحساب” من القائمة.

سيفتح متصفحك صفحة “نظرة عامة على الحساب”، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وحدد “تسجيل الخروج في كل مكان”، سيؤدي ذلك إلى تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المتصلة حاليًا بحساب سبوتيفاي.

كيفية إزالة الأجهزة من حسابك باستخدام الهاتف الذكي