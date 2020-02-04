إذا كنت عضوًا في Spotify Premium فمن المحتمل أن يكون لديك أجهزة متعددة متصلة بحسابك، ويمكنك الاتصال بمكبر الصوت في حفلة ما على سبيل المثال، أو استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على حاسب أحد الأصدقاء ولكن بعد ذلك تنسَ إزالة الجهاز، هناك طريقتان لإزالة الأجهزة من حسابك في سبوتيفاي وذلك من خلال الحاسب أو الهاتف الذكي.
عند استخدام الحاسب قد يكون من الأسهل نسيان جميع الأجهزة ثم تسجيل الدخول باستخدام بيانات سبوتيفاي الخاصة بك إلى الأجهزة القليلة التي تكرر فيها الدخول للخدمة.
كيفية إزالة الأجهزة من حسابك في Spotify باستخدام الحاسب
- افتح تطبيق Spotify على حاسبك.
- في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق Spotify، انقر على أيقونة السهم لأسفل بجوار اسم المستخدم الخاص بك.
- في القائمة المنسدلة، اختر “الحساب” من القائمة.
- سيفتح متصفحك صفحة “نظرة عامة على الحساب”، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وحدد “تسجيل الخروج في كل مكان”، سيؤدي ذلك إلى تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المتصلة حاليًا بحساب سبوتيفاي.
كيفية إزالة الأجهزة من حسابك باستخدام الهاتف الذكي
- قم بتشغيل تطبيق Spotify على جهاز.
- في قائمة “الصفحة الرئيسية”، حدد رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى إعدادات سبوتيفاي.
- انقر “الأجهزة” من قائمة القائمة.
- اضغط على “قائمة الأجهزة” في الأعلى لتعديل الأجهزة المتصلة بحساب سبوتيفاي الخاص بك.
- قم بالتمرير للعثور على اسم الجهاز الذي تريد إزالته، وعلى يمين اسم الجهاز حدد الرمز الذي يصور ثلاث نقاط أفقية.
- سوف تظهر قائمة منبثقة من أسفل الشاشة، حدد على “نسيان الجهاز” لإزالة الجهاز من حسابك.