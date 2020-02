شاومي تعلن رسميًا عن هاتف Poco X2

أطلقت العلامة التجارية Poco، التابعة لشركة شاومي الصينية، هاتفها الثاني المسمى Poco X2، في محاولة جديدة من الشركة لإنتاج هاتف عالي الأداء ومنخفض التكلفة مخصص للسوق الهندية شديدة التنافسية، والذي يجري تسويقه بشكل مستقل عن شاومي.

وكانت شاومي قد أطلقت في صيف عام 2018 علامة تجارية جديدة تسمى Poco بهدف توفير مواصفات رائدة بأقل سعر ممكن، وبالرغم من أن هاتفها الأول المسمى Poco F1 لم يكن أجمل هاتف في العالم، لكنه استحوذ على الاهتمام عبر تضمنه المعالج الرائد Snapdragon 845 بأقل من 300 دولار.

ويتطابق Poco X2 مع هاتف شاومي Redmi K30 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا في الصين، وكان ينظر إلى هاتف Redmi K20 Pro (أو Mi 9T Pro في أوروبا) على نطاق واسع كخليفة روحي لهاتف Poco F1، بالرغم من أن سعره المرتفع بعض الشيء خيب آمال بعض المستهلكين الهنود.

ويحتوي Poco X2 على معالج Snapdragon 730G، وشاشة LCD RealityFlow بحجم 6.67 إنشًا وبدقة 1080 بيكسلًا مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ودعم لميزة HDR 10.

وهناك بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 27 وات، وواجهة المستخدم MIUI 11، ويجري شحن الهاتف عبر منفذ USB-C، ويشمل منفذ سماعة الرأس، ويحتوي على حساس لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة المثبت على الجانب.

ويمثل Poco X2 أول هاتف في الهند يتضمن مستشعر IMX686 الجديد من سوني بدقة 64 ميجابيكسل، وهو خليفة مستشعر IMX586 البالغة دقته 48 ميجابيكسل، والذي سيطر على المشهد العام للهاتف في عام 2019.

كما يتضمن الهاتف عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وجهاز استشعار عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وهناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل مزودة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل موجودة ضمن ثقب في الشاشة.

ويأتي الهاتف الذكي مزودًا بدعم صور RAW، ويمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بمعدل 960 إطارًا في الثانية، مع وضع VLOG.

ويتميز Poco X2 بتكنولوجيا التبريد السائلة، والتي تدعي Poco أنها تبدد الحرارة بمعدل 300 في المئة، ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي Atlantis Blue و Matrix Purple و Phoenix Red، وسيتم طرحه للبيع في الهند ابتداءً من 11 فبراير عبر Flipkart.com.

ويبلغ سعر هاتف Poco X2 نحو 225 دولارًا للطراز الذي يحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من مساحة التخزين، كما هناك طراز 6/128 جيجابايت بسعر 240 دولارًا وطراز 8/256 جيجابايت بسعر 280 دولارًا.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

– #120HzDisplay

– Qualcomm Snapdragon 730G

– LiquidCool technology

– 4500 mAh battery

– 27W charger in-box

– 64MP Quad camera Sony IMX 686

– 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020