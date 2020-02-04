إنفيديا تطلق رسميًا النسخة النهائية من خدمة بث الألعاب GeForce Now

أعلنت شركة (إنفيديا) Nvidia اليوم الثلاثاء عن إطلاق النسخة النهائية من خدمة بث الألعاب التابعة لها (جيفورس ناو) GeForce Now، وذلك بعد أشهر من الاختبار.

ومع أنه قد يُنظر إلى خدمة (جيفورس ناو) على أنها منافسة لخدمة بث الألعاب القادمة من جوجل (إستاديا) Stadia، إلا أن الأولى تعتمد بشدة على حاسوب الألعاب الخاص بالمستخدم لبث المكتبة المحلية إلى الجهاز عن طريق اتصال الإنترنت. وكجزء من الاشتراك، يمكن للمستخدمين بث الألعاب من السحابة، إلى جانب العشرات من الألعاب المخصصة للحواسيب.

وتمتاز خدمة (جيفورس ناو) عن (إستاديا) أيضًا بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى المكتبة الحالية من الألعاب، مع إمكانية ربطها مع منصات، مثل: (إبيك جيمز) Epic Games، و(ستيم) Steam للاختيار من المزيد من الألعاب.

وحين البث من السحابة، فإن خوادم إنفيديا القائمة على بطاقات الرسوميات المتقدمة (آر تي إكس) RTX تتولى مهمة العمل. وهذا يعني أن الهاتف الذكي سوف يحاكي أداء حواسيب الألعاب المتقدمة المواصفات دون الحاجة إلى عتاد خاص، هذا؛ إن كان اتصال الإنترنت سريعًا بما يكفي.

وتتوفر خدمة (جيفورس ناو) بسعر 5 دولارات شهريًا للوصول إلى خيار Founders، الذي يسمح للمستخدمين باللعب من أي مكان ودون قيد على الوقت، ولكن الشركة تقول: إنها تعتزم رفع سعر الاشتراك لاحقًا.

وللوصول إلى الخدمة، يتعين على المستخدم تنزيل التطبيق الخاص بها على أجهزة ماك أو إس، وويندوز، وأندرويد، بما في ذلك أجهزة (إنفيديا شيلد تي في) Nvidia Shield TV. مع الإشارة إلى أن الخدمة متاحةً فقط في الدول القريبة من مواقع خوادم إنفيديا لمنع التأخير في اللعب. وتمتلك الشركة الآن 9 مراكز بيانات في الولايات المتحدة، و5 في أوروبا، وواحد في كوريا، و2 في اليابان.