WeWork تفتتح رسميًا أول مقر لها بدولة الإمارات

أعلنت Hub71 منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي عن الافتتاح الرسمي لمقر WeWork x Hub71 والذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع من المكاتب المفتوحة والتي تساهم بخلق روح التعاون، عبر ثلاثة طوابق بمقر المنصة الواقع في سوق أبوظبي العالمي، تضم 1200 مكتب تعزز روح الابتكار والتعاون والتواصل بين الموظفين.

وقد جرت مراسم الافتتاح الرسمية بحضور الشركاء الاستراتيجيين لـ Hub71، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولين في WeWork x Hub71 والشخصيات القيادية بعدد من المؤسسات، وممثلي الشركات الناشئة العالمية، وجاءت تحت عنوان: “نحو العقد القادم: تطوير قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي من أبوظبي”.

ويعد هذا المقر الأول بالنسبة لـ WeWork في دولة الإمارات، حيث كان عدد من الأعضاء في شبكتها قد بدأوا مطلع العام الجاري الانتقال إلى المقر الجديد المتسم بتصميم يسمح بالتعاون والتواصل، بما في ذلك مجموعة من الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء والمسرّعات التكنولوجية، ليضم بذلك أول مكاتب من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بشكل عام.

وفي إطار التوسع المتزايد لمجتمع الشركات الناشئة ضمن منصة Hub71 فقد أُعلن اليوم أيضًا عن انضمام أربع شركات مبتكرة جديدة إلى المنصة، وهي: شركة Rizek الأردنية، وشركتي Sarwa وdenarii cash المتخصصتين في التكنولوجيا المالية، وشركة Securrency الرائدة في تكنولوجيا “بلوك تشين” والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها، حيث ستستفيد جميعها من برنامج الحوافز الذي تتيحه Hub71 ليصل بذلك عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلتها إلى 39 شركة.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الشركات الناشئة “مبادلة للاستثمارات المالية” والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: “يشكّل تدشين مقر WeWork x Hub71 الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والتكنولوجية في أبوظبي، إن مهمتنا هي تزويد روّاد الأعمال بالدعم اللازم وفرص الدخول إلى الأسواق وجعل تركيزهم ينصب نحو التوسع بأعمالهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعد مجتمع الأعمال في WeWork x Hub71 ركيزة محورية ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين روّاد الأعمال عبر توفير خدمات وحلول متميزة”.

من جانبه، قال رياض توماس، المدير العام لـ WeWork الشرق الأوسط: “تلعب WeWork دوراً رائداً في التغيير الذي تشهده بيئات العمل، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا بأن تعزيز إنتاجية الموظفين وقدراتهم الإبداعية يتحقق من خلال شعورهم بالراحة والسعادة في أماكن العمل، وهو ما يجعلنا حريصين على تزويد شبكة الأعضاء لدينا بأفضل مساحات العمل والخدمات التي تلبي متطلباتهم، ولا شك أن أبوظبي تشهد زخماً كبيراً على صعيد مساحات العمل للشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، تعكس شراكتنا مع كلٍ من Hub71 وشركة مبادلة التغيير في النهج الذي تتبعه الشركات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، في التعاون سوياً من أجل إنجاز المهام وطريقة إدارة المشاريع، ونحن فخورون بشبكتنا وبيئة الأعمال الديناميكية وذات التقنية العالية التي نوفرها، كونها مناسبة بشكل مثالي للشركات من جميع الأحجام، إن أبرز ما يميزنا هو فعالياتنا المجتمعية وقدرتنا على تعزيز ثقافة بيئة العمل التي تتسم بروح التعاون، متطلعين إلى أن نرى مجتمع WeWork x Hub71 يتوسع ويزدهر”.

وتجدر الإشارة إلى أن WeWork تمتلك 740 مقراً في 140 مدينة بـ 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، ولديها أكثر من 662 آلاف عضو على مستوى العالم، بدءاً من الشركات الناشئة، حتى الشركات الكبرى المصنفة ضمن قائمة “فورتشن 500”.

وبصفتها شركة رائدة عالمياً في تزويد مساحات العمل المشتركة وأماكن العمل كخدمة، فقد تميزت WeWork بتوفير مساحات العمل الأنيقة ذات التصاميم المبتكرة، التي تساهم في تعزيز إنتاجية الموظفين وتتيح لهم مميزات مرنة وتسمح بالتعاون والتواصل أكثر، كما توفر الشركة من خلال هذه التصاميم لأعضائها عدداً من الخدمات والفعاليات الفريدة داخل هذه المباني وعبر موقعها الإلكتروني.

ومن بين المزايا المتوفرة من خلال هذه المقرات تعزيز ثقافة التعاون في بيئة العمل وإرساء مجتمع أعمال عالمي الطراز، والمرونة لشبكتها العالمية، ما يوفر للشركات الصغيرة والكبيرة حلول أماكن العمل المتسمة بكفاءة التكلفة والمرونة والقابلية للتوسع ضمن بيئة تعزز الإنتاجية ومشاركة الموظفين.

كما تم الإعلان عن استضافة منصة Hub71 للمؤتمر والحفل الختامي لتوزيع الجوائز 2020 للدورة الـ 13 لمسابقة الشركات العربية الناشئة التي أطلقها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وهو الحدث المقرر انعقاده يوم 8 إبريل المقبل بأبوظبي.

ويهدف الحدث الذي يُعقد هذا العام بعنوان “انطلق نحو عالم أفضل” إلى الاستفادة من القدرات الهائلة للتكنولوجيا في حل مشكلات العالم الأكثر إلحاحاً ودعم روح ريادة الأعمال التي ستحقق أثراً طويل الأمد على المجتمعات.

ومن المقرر أن تستقطب المسابقة المئات من الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجرئ وجهات التمكين التكنولوجية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحضور فعالياتها في أبوظبي، يومي 7 و8 أبريل.

وتعد هذه المسابقة الفعالية الأضخم والأطول مدة على صعيد مسابقات ريادة الأعمال بالمنطقة، وتصل قيمة التمويلات التي تقدمها للفائزين إلى 120 ألف دولار أمريكي، على أساس التمويل دون المشاركة في الأسهم، فضلاً عن عددٍ من الميزات الأخرى الطموحة التي توفرها المسابقة، مثل فرص التدريب والإرشاد والاستشارات والتواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم.

وسوف يحصل جميع المتأهلين إلى المرحلة النهائية في مسابقة الشركات العربية الناشئة بشكل تلقائي على فرص التقدم بطلباتهم إلى لجنة الاختيار من أجل الانضمام إلى منصة Hub71 والاستفادة من برنامج الحوافز للشركات العالمية الذي تتيحه المنصة.

للمزيد من المعلومات حول سبل الانضمام إلى مجتمع WeWork x Hub71 وبرنامج الحوافز الذي توفره Hub71، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hub71.com