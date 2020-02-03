6 أسباب تجعل الهواتف الذكية تشحن ببطء

الحقيقة هي أن مشكلة الشحن في الهواتف الذكية يعاني منها كل هاتف بعد مرور بعض الوقت بغض النظر عن العلامة التجارية، وعادة لنفس الأسباب، في هذه المقالة سنعرض لك سبب شحن الهواتف الذكية ببطء، وما يمكنك القيام به حيال ذلك.

أسباب شحن الهواتف الذكية ببطء

الكابل

يعد كابل USB هو الاحتمال الأول في أي حال من حالات الشحن البطيء حيث يتعرض في المجمل إلى معاملة فظيعة من قبل أغلب المستخدمين، حيث يتم ثنيه أو لفّه حول بعض الأشياء والتي يجب أن يكون بعيد عنها كل البعد.

كما أن استبدال الكابل الأصلي بواحد جديد ورخيص لن يحل المشكلة، وذلك لأن الكابلات العالية الجودة توفر أسلاك نحاسية وغطاء سميك ما يجعلها أكثر مقاومة للتلف، في حين تستخدم الكابلات الرخيصة الألومنيوم وغيرها من البدائل التي لا تتماسك.

مصدر الطاقة

السؤال الواضح التالي هو من أين تحصل على الطاقة؟ إذا كان لديك كابل USB موصول بالحاسب المحمول فسيتم شحن الهواتف الذكية ببطء، كما هو الحال مع الشحن اللاسلكي Qi، في حين أن Qi هي تقنية رائعة، إلا أن هذا التألق يأتي على حساب السرعة.

وأفضل حل هو أن يكون هاتفك موصولًا مباشرة بالطاقة الرئيسية في مقبس الحائط، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا مشكلة خاصةً إذا كنت في مبنى قديم حيث قد تكون الأسلاك غير واضحة بعض الشيء.

محول الطاقة

من المحتمل أن المحول الفعلي الذي تستخدمه هو الذي يتسبب في شحن البطارية ببطء، حيث يمكن أن يؤدي تبديل المحولات بين الهواتف إلى مزج الجهد الكهربائي والقوة الكهربائية والتيار الكهربائي وما إلى ذلك.

وهذا هو السبب في أنه من الأفضل التمسك بالمحول الذي يأتي مع هاتفك أو على الأقل إلقاء نظرة على الكتابة الدقيقة الموجودة على الشاحن واستبدالها بآخر من نفس النوع.

الهاتف قديم

إذا كنت تجلس هناك تتساءل عن السبب الذي يجعل جهاز Galaxy S5 يستغرق وقتًا طويلاً لشحنه، فربما يرجع ذلك إلى أن الجهاز يتآكل بعد عدة سنوات من الاستخدام، حيث أن المعالجات الأحدث تدعم الشحن السريع، ويمكن للعديد من الهواتف الذكية المحمولة الأحدث الحصول على أربع ساعات من الاستخدام بعد توصيلها بالشحن لمدة 10 دقائق فقط.

كما يمكن أن تكون بطاريتك هي السبب، لذا اسأل نفسك كم عمرها؟! هناك ميزة واحدة على الأقل في الهواتف القديمة وهي البطارية القابلة للإزالة، لذلك إذا كان يمكنك إخراجها ففكر في استبدالها إذا لم تعد تشحن بشكل طبيعي.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

إن استخدام الهواتف الذكية أثناء الشحن يمنعه من التقدم في الشحن ولذلك من الأفضل أن تترك الهاتف يشحن دون أن تستخدمه، والأفضل من ذلك أن تقوم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكي أثناء القيام بشحنه.

تطبيقات الخلفية

تشغيل الهواتف الذكية الخاص بك مع الكثير من التطبيقات هو أمر رائع، لكن كم منهم يعمل في الخلفية ويستنزف عمر البطارية؟ تُعد تطبيقات الخلفية مشكلة مزعجة على أندرويد، فإذا كان لديك الكثير من التطبيقات التي تعمل في الخلفية فسوف تستهلك الطاقة، وسيؤدي هذا بدوره إلى شحن جهازك ببطء أكثر.