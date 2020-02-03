5 طرق تساعدك على منع هاتفك الذكي من تتبعك

يُسهل عليك نظام تحديد المواقع GPS في هاتفك الذكي أداء الكثير من المهام مثل: البحث عن الأماكن التي تريد الذهاب إليها، والحصول على تنبيهات حول حركة المرور، كما سهل على الآباء تتبع أماكن تواجد الأطفال بنقرة زر واحدة.

ولكن بعض التطبيقات على هاتفك لا تكتفي بتتبع موقعك فقط، بل يمكنها الوصول إلى سجل كامل بجميع المكالمات المرسلة والمستلمة، والرسائل النصية، ونشاط الويب، وبذلك تصبح هذه المعلومات متاحة عبر الإنترنت بعد إنشاء حساب مجاني على التطبيق الذي تستخدمه. كما يحدث التتبع وجمع البيانات أيضًا عند استخدام الويب، وحتى قبل ملاحظة أن الصفحات التي تزورها تضم إعلانات.

يمكنك تعزيز خصوصيتك، وتقليل استهداف الإعلانات لك، وحتى منع هاتفك من تتبعك تمامًا، من خلال الطرق الخمس التالية:

1- مراجعة إعدادات الموقع على هاتفك:

تكمن أُولى خطوات حماية خصوصيتك على هاتفك الذكي؛ في التحقق من إعدادات الخصوصية، والموقع الجغرافي لكل تطبيق مثبت على هاتفك، لمنع نظام التشغيل أندرويد، أو (آي أو إس iOS) من تتبعك، حيث إن الميزة المعروفة باسم (مواقع متكررة) Frequent Locations تضم كل الأماكن التي تزورها، ومدة إقامتك فيها، مما يساعد في تحديد سلوكك وعاداتك واستهدافك بإعلانات مخصصة. ولحماية خصوصيتك يجب مسح هذا السجل من الإعدادات.

إذا كان هذا مقلقًا بالنسبة لك؛ فأوقف تشغيل هذه الميزة من خلال الخطوات التالية، ولكن وفقًا لطراز ونظام التشغيل هاتفك قد تكون الخطوات مختلفة.

أولًا؛ كيفية إيقاف تشغيل إعدادات الموقع على هواتف آيفون

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (خدمات الموقع) Location Services، ستظهر لك قائمة بالتطبيقات، بالإضافة إلى إعداد الموقع لكل منهما.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (خدمات النظام) System Services.

اضغط على خيار (مواقع مهمة) Significant Locations لمشاهدة سجل المواقع التي تتنقل بينها وقم بإيقافه من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

لحذف سجل المواقع الموجود اضغط على خيار (حذف السجل) Clear History.

ثانيًا؛ كيفية إيقاف تشغيل إعدادات الموقع على هواتف أندرويد

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على تبويب الأمان والموقع Security & Location.

ضمن قسم الخصوصية Privacy مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الموقع Location، واضغط عليه لإيقافه.

لحذف سجل الموقع على هاتفك، مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (حذف سجل المواقع) واضغط عليه.

2- ضبط إعدادات تتبع الإعلانات:

يوفر نظاما التشغيل أندرويد وآي أو إس خيارات مضمّنة لتقليل تتبع الإعلانات، ولكن هذه الأدوات لن تمنع الشركات من تتبع أنشطة هاتفك بالكامل.

أولًا؛ كيفية تقييد تتبع الإعلانات على هواتف آيفون:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (الإعلان) Advertising؛ ثم قم بالضغط على زر التبديل المجاور لخيار (الحد من تتبع الإعلانات) Limit Ad Tracking ليصبح باللون الأخضر.

ثانيًا؛ كيفية تقييد تتبع الإعلانات على هواتف أندرويد:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اضغط على حساب جوجل الخاص بك.

اضغط على خيار (الإعلانات) Ads، ثم بتفعيل خيار (إلغاء الاشتراك الإعلانات المخصصة) Opt out of ads personalization.

3- استخدم متصفحًا لا يتتبعك:

لحماية خصوصيتك أثناء تصصفح الويب على هاتفك يمكنك الاستعانة بمتصفح يوفر لك ذلك، فعلى سبيل المثال: يدعم تطبيق متصفح (Firefox Focus) التصفح الآمن، وحماية الخصوصية من خلال حذف كلمات المرور وسجل التصفح بعد كل جلسة.

كما تدعم إصدارات الهواتف من متصفحي كروم، و(إيدج) Edge وضع التصفح المتخفي، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون استخدام متصفح سفاري والوصول إلى نافذة خاصة للتصفح المتخفي من خلال الضغط على أيقونة النافذة في الزاوية اليمنى السفلى واختيار (خاص) Private.

4- استخدم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN:

تقوم الشبكات الخاصة الافتراضية VPN بتشفير نشاطك عبر الإنترنت، وتسمح لك بتوجيه زيارات المواقع إلى خوادم مختلفة؛ لإخفاء مكان تواجدك.

من المهم عند البحث عن مزود للشبكات الخاصة الافتراضية أن تكون الشركة معروفة وموثوقة، حيث تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات VPN المجانية، لكنها تقوم بممارسات مشكوك فيها.

5- إيقاف تشغيل بيانات الموقع في تطبيق الصور:

لحماية خصوصيتك أكثر، احرص على إيقاف تشغيل إعداد الموقع في تطبيق الصور، حيث تحصل الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي على إذن وصول لصورك مثل إنستاجرام، وسناب شات، وتويتر، وفيسبوك، وواتساب، وغيرها لتتمكن من إرسالها مشاركتها مع أصدقائك. وإذا كان إعداد الموقع نشطًا، فسيكون من السهل على هذه التطبيقات تتبعك.

من الممارسات الجيدة تتبع أذونات التطبيق على هاتفك والتأكد من أن وصول بعض التطبيقات إلى موقعك أو الكاميرا أو الميكروفون ضروري لتشغيلها، وإذا كان الأمر غير ذلك فلابد أن تشك بهذا التطبيق وتحذفه على الفور من هاتفك.