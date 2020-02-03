كيفية تغيير دقة شاشة هاتفك ومعدل التحديث لإطالة عمر البطارية

على مدار عام 2019؛ شهدنا إصدار الكثير من الهواتف الذكية التي تدعم ميزتين أساسيتين وهما: الشاشة ذات الدقة العالية، وزيادة معدل التحديث للشاشة ليصبح 90 أو 120 هرتزًا – مثل: هواتف OnePlus 7 Pro، وPixel 4 – ما ساعد في توفير تجربة استخدام أفضل، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة، وهي تأثير هذه الميزات بشكل سلبي على طاقة وعمر البطارية.

فيما يلي كيفية التحكم في هاتين الميزتين على هاتفك لإطالة عمر البطارية:

أولًا؛ كيفية تغيير دقة شاشة الهاتف:

سواء كنت تستخدم هاتف (جالاكسي إس 10) Galaxy S10 أو (بيكسل 4) Pixel 4 أو لا زلت تنتظر الهاتف المُرتقب (جالاكسي إس 20) Galaxy S20 – المتوقع أن يأتي بشاشة عرض WQHD + وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا – فإن تطبيق خطوات تقليل دقة شاشة هاتفك تعتبر عملية سريعة وبسيطة، ويمكنك القيام بها كما يلي:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings على هاتفك.

اضغط على خيار (شاشة العرض) Display.

اضغط على خيار (دقة الشاشة) Screen resolution.

اختر الدقة التي تريدها، وتذكر أنه: كلما كانت دقة الشاشة أعلى، كلما كانت النصوص أكثر وضوحًا على شاشة هاتفك، ولكن هذا يأتي كما ذكرنا سابقًا على حساب طاقة بطارية الهاتف.

ملاحظة: لا تدعم كل الهواتف الدقة المنخفضة، فعلى سبيل المثال هاتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 لا يمكن تغيير دقة شاشته إلى أقل من 2280 × 1080 بكسلًا.

ثانيًا؛ كيفية تغيير معدل تحديث الشاشة:

لا تدعم الهواتف الذكية كلها ميزة تقليل معدل تحديث الشاشة؛ حيث لا يزال أقصى معدل تحديث يمكن أن تصل إليه معظم الهواتف الذكية هو 60 هرتز، بما في ذلك الإصدارات الحديثة مثل (جالاكسي نوت 10 بلس ) Galaxy Note 10 Plus.

أما إذا كنت تستخدم هاتف ROG Phone 2، أو Pixel 4، أو OnePlus 7 Pro فإن تقليل معدل التحديث يعتبر إجراءًا مهمًا لتقليل استنزاف البطارية. ولكن ضبطه على 90 أو 120 هرتزًا سيجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة، ويمكن أن يقلل من الضغط على عينيك. ويمكن تغيير معدل تحديث الشاشة من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings على هاتفك.

اضغط على خيار (شاشة العرض) Display.

اضغط على خيار (متقدم) Advanced.

اضغط على خيار Smooth Display، ومن هنا يمكنك التبديل بين الإيقاف أو التشغيل لتفعيل أو إيقاف معدل التحديث على شاشة هاتفك.

الجدير بالذكر أن خيار Smooth Display في هاتف Pixel 4 من جوجل يتغير تلقائيًا بين معدلي 60 و90 هرتزًا اعتمادًا على ما تفعله على الشاشة، ويعتبر بمثابة طريقة من طرق توفير طاقة البطارية. حيث إن التبديل إلى معدل 90 هرتزًا يكون في حالة لعب الألعاب التي تتطلب طاقة كبيرة ودقة عرض عالية، بينما المعدل الأقل 60 هرتزًا يكون في حالة الاستخدام العادية للهاتف.