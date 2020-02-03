كيفية تتبع موقع طفلك على آيفون باستخدام تطبيق Find My 

تُسهل ميزة (المشاركة العائلية) Family Sharing – التي تقدمها آبل في هاتف آيفون – للمستخدمين مشاركة مشتريات (آيتيونز) iTunes والموسيقى والملفات، والاشتراك في خدمات البث والألعاب، وغير ذلك. ولكن هل تعلم أنه يمكن استخدام هذه الخدمة لتتبع أفراد عائلتك في كل مكان وخاصة الأطفال؟

إذا كنت ترغب في استخدام هذه الميزة لمشاركة الموقع عليك أولًا الانتباه لأمرين:

أي شخص سيشارك موقعه معك يجب عليه أولًا تفعيل تطبيق (تحديد الموقع) Find My، وميزة (مشاركة العائلة) Family Sharing على هاتفه.

يمكن لأي فرد من العائلة التوقف عن مشاركة موقعه في أي وقت يريده. لذلك تأكد من وضع بعض القواعد الأساسية مع طفلك حتى لا يغادر الخدمة بشكل مفاجئ.

أولًا؛ كيفية إعداد خدمة (مشاركة العائلة) Family Sharing:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتف آيفون.

اضغط على شعار Apple ID.

اضغط على (إعداد مشاركة العائلة) Set Up Family Sharing.

اضغط على (البدء) Get Started، ثم اضغط على خيار متابعة.

اضغط على خيار (Continue on Share Purchases)، ثم اضغط على خيار متابعة لتأكيد طريقة الدفع الخاصة بك.

اضغط على خيار (مشاركة موقعك) Share Your Location إذا كنت تريد إعداد مشاركة الموقع على الفور.

اضغط على (إضافة عضو من العائلة) Add Family Member، ثم ابدأ في كتابة اسم هذا العضو.

اضغط على الشخص الذي تريد إضافته كعضو في العائلة.

أدخل رمز أمان بطاقة الائتمان عند مطالبتك بالتحقق من أنك صاحب الحساب.

ثانيًا؛ كيفية مشاركة موقعك مع أحد أفراد الأسرة من خلال المشاركة العائلية:

انتقل إلى (الإعدادات)، ثم اضغط على شعار Apple ID.

اضغط على خيار (مشاركة العائلة).

اضغط على (مشاركة الموقع) Location Sharing. ثم اضغط على (مشاركة موقعك) Share Your Location. الخطوة التالية هي إرسال رسالة لإعلام المشتركين معك أنك تشارك موقعك معهم الآن.

بمجرد تشغيل ميزة مشاركة الموقع مستخدمًا حساب مشاركة العائلة الخاص بك، سيحتاج كل فرد من أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال، إلى تفعيل ميزة مشاركة الموقع في تطبيق Find My الموجود على أجهزتهم الخاصة.

إذا كنت لا ترغب في مشاركة موقعك مع جميع أفراد العائلة، ومشاركتها مع شخص معين فقط، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: