روبوت لخدمات الطعام من إل جي يدخل مطاعم سيول

أعلنت شركة إل جي عن تشغيل روبوت ذكي لخدمات الطعام ينقل الطعام إلى الطاولات في أحد المطاعم في سيول، ويستطيع Cloi ServeBot من إل جي حمل وتوصيل ما يصل إلى أربعة صواني طعام للعملاء بشكل مستقل مع تجنب العقبات والاصطدام أثناء التنقل، وذلك تبعًا إلى أنه مزود بتقنية القيادة الذاتية.

وقالت الشركة في بيان لها: إن Cloi ServeBot قد تم نشره في أحد مطاعم الامتياز التابعة لشركة CJ Foodville في وسط سيول، ويمثل هذا أول نشر لروبوت خدمة الأطعمة من إل جي في مطعم منذ عرضه في معرض CES 2020 في لاس فيجاس.

وأوضحت إل جي أن الروبوت يمكنه إحضار الطعام للعملاء ونقل الأطباق الفارغة إلى المطبخ بعد أن ينهي العملاء وجباتهم، وأضافت أن الروبوت يقول: أنا آسف، لكن هل يمكنني المرور؟” عندما يكتشف عائقًا أمامه، مع تشغيل أغنية أثناء التنقل حتى يتمكن العملاء من التعرف عليه.

ويعرض Cloi ServeBot أيضًا تعبيرات الوجه المختلفة على شاشته أثناء خدمة العملاء، وقال بيان الشركة: إن الروبوت مفيد في حمل الأطعمة الساخنة جدًا أو عندما توجد عدد من الصواني الثقيلة الوزن، الأمر الذي يسمح للموظفين بالتركيز بعناية أكبر على خدمة العملاء.

ونقل عن روه جين سيو Roh Jin-seo، رئيس مركز أعمال الروبوت في إل جي قوله: سنواصل تقديم الروبوتات التي يمكن أن توفر قيمة جديدة للعملاء والمساهمة في خلق مجتمع يعمل فيه البشر والروبوتات معًا.

وعقدت إل جي شراكة مع CJ Foodville منذ شهر أبريل من العام الماضي لتطوير مجموعة من روبوتات خدمات الطعام من شأنها أن تساعد العمال وتقلل من عبء العمل في المطاعم، وظهر في شهر نوفمبر من العام الماضي روبوت صنع المعكرونة في سلسلة CJ Foodville.

وأطلقت الشركة في الشهر نفسه روبوتات للرعاية ضمن مستشفى جامعة سيول الوطنية للمساعدة في رعاية الأطفال في وحدات العناية المركزة، وقالت: إنها تعمل أيضًا على تطوير روبوتات للاستخدام الصناعي والمنزلي.

وطورت إل جي العديد من روبوتات الخدمة مثل Cloi ServeBot، بما في ذلك روبوت خدمة مستقل قائم على الذكاء يوفر خدمات ملاحية ويتحكم في الأجهزة المتصلة مثل نظام تكييف الهواء، إلى جانب روبوتات تساعد المسافرين في مطار إنتشون الدولي على التنقل عبر المجمع.