تطبيقات ومواقع تساعدك على تعلم الكتابة السريعة

أصبحت أجهزة الحاسب والهواتف الذكية أداة أساسية في حياتنا المهنية والشخصية بحيث لم يعد استخدام القلم والورقة شائعة جدًا بل أصبح الأمر يتطلب تعلّم الكتابة السريعة على الأجهزة الذكية لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية.

على الرغم من أن أساليب تدوين الملاحظات القديمة قد لا تتركنا تمامًا، إلا أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة كبيرة، حيث حلت مكالمات الفيديو مكان المقابلات الشخصية، وتأتينا فواتير الشراء أو الخدمات إلى البريد الإلكتروني، وكل ذلك يتطلب تعلّم الكتابة السريعة بالسرعة القصوى.

إن تعلم مهارة جديدة ليس من الضروري أن يكون مملاً ولا يجب أن يكون كذلك، ولحسن الحظ هناك ألعاب وتطبيقات فعالة يمكن أن تساعدك على تعلم الكتابة السريعة بدقة.

لماذا يجب عليك تعلم الكتابة السريعة اليوم؟

إن تعلم كيفية الكتابة السريعة يعتبر تغييرًا في قواعد اللعبة الخاصة بك، ويمكنك توفير 21 يومًا في السنة عن طريق الكتابة السريعة، حيث أن تعلم مجموعة مهارات بسيطة مثل الكتابة السريعة يمكن أن يحسن بشكل كبير المجالات الأساسية الأخرى في الحياة بما في ذلك إدارة الوقت وتحديد الأولويات، وليس فقط تساعدك على إكمال المهام في العمل وفي حياتك الشخصية بكفاءة ولكنها أيضًا تعزز إنتاجيتك.

يتعلم الجميع بسرعات مختلفة ويستخدم كل شخص أساليب مختلفة، في حين أن البعض يعمل بشكل أفضل تحت الضغط والمواعيد النهائية الصارمة، فإن البعض الآخر يزدهر عندما يُمنح قدرًا كبيرًا من الوقت للتعلم والاستمتاع بالمعرفة التي يتم توفيرها، وعلى الرغم من عدد الموارد المتاحة في الإنترنت إلا أن الأمر كله يتعلق بالعثور على مصدر واحد يساعدك على التعلم بما يتناسب معك.

سواءً كنت خارقًا في الكتابة على لوحة المفاتيح أم لم تكن، فإليك بعض الألعاب والتطبيقات التي تتيح لك اختبار سرعتك ودقتك وتعلم الكتابة السريعة بشكل أسهل.

تطبيقات ومواقع للمبتدئين لتعلم الكتابة السريعة

هي لعبة طباعة على الإنترنت تتيح لك الغوص في عالم مبدع ومألوف من الكتب والخرافات والأغاني الشهيرة وحتى صقل مهاراتك في إدخال البيانات، حيث يحتفظ الإطار الأزرق اللامع بالنص، والذي يتحول إلى اللون الأخضر بعد أن يتم الضغط على المفاتيح الدقيقة، وبعد نهاية المؤقت الشخصي، تظهر صفحة إحصائية للكلمات المكتوبة في الدقيقة والدقة والإدخالات الصحيحة وغير الصحيحة ومعدل الخطأ، وأعتقد ستتعلم الكتابة السريعة خلال أسبوع واحد لا أكثر.

هي منصة مناسبة للكتاب المبتدئين الذين يبحثون عن دروس خطوة بخطوة، حيث يمكنك تعلم مواضع المفاتيح على لوحة المفاتيح واحدًا تلو الآخر، ويمكن أن يكون الأمر مربكًا بشكل خاص لمن لا يقوم بالكتابة على لوحة مفاتيح الحاسب.

يحتوي Typing Trainer على مجموعة من البرامج التعليمية التي تغطي كل شيء بدءً من تدريبات الجملة إلى اختبار المهارات، حيث يسلط “مدرب الكتابة” الضوء بشكل خاص على المزايا الفريدة في كل درس حيث يبدأ المستخدم في تعلم الكتابة دون النظر إلى لوحة المفاتيح.

منذ أن أصبح استخدام الهواتف المحمولة مدمجًا بشكل وثيق في حياتنا اليومية، فإن تعلم الكتابة السريعة على الهاتف المحمول يعد من المهارات المطلوبة بقدر ما هي الكتابة السريعة على جهاز الحاسب مطلوبة إلى حدٍ ما.

يتيح تطبيق الكتابة على الأجهزة المحمولة TapTyping – Typing Trainer للمستخدمين إمكانية التدريب أثناء التنقل مما يجعله مثاليًا للذين يرغبون في ممارسة الكتابة أثناء تنقلهم.

يتيح لك التطبيق تحدي الآخرين حول العالم من خلال لوحة المتصدرين العالمية في TapTyping واختبار مهاراتك من خلال أخذ دروس متقدمة، وهناك دائمًا مجال للتحسين، ومع التطبيق ستتمكن من العثور على الأخطاء من خلال مشاهدة خريطة حرارية لضربات إصبعك.

تطبيقات ومواقع للمحترفين لتعلم الكتابة السريعة

يعد Most Dangerous Writing App مناسبًا للكتاب الذين يواجهون معضلة إبداعية أو مهلة زمنية محددة، وهو موقع إلكتروني يجبر أصابعك على الكتابة بأسرع طريقة ممكنة لنقل أفكارك إلى الشاشة، فإذا توقفت لفترة أطول من 5 ثوانٍ، فإن كل ما كتبته سيختفي ببطء من الشاشة.

يتم تحديد مدة الجلسات من 3 دقائق إلى 20 دقيقة، أو يمكن أن تستمر من 75 إلى 1667 كلمة، ويُعد هذا التطبيق عبر الإنترنت مثاليًا لتفريغ الأفكار أو كتابة فصل من القصة التي علقت بها.

وإذا كنت تريد أن تواجه التحدي فجرب الوضع الصعب، وهو خيار بديل، حيث يظهر حرف واحد على الشاشة في كل مرة، ويمنعك هذا المستوى من رؤية الكلمة بالكامل أو الجمل أو تصحيح أي أخطاء إملائية أو نحوية حتى يكتمل المؤقت، وإذا كنت تتساءل عن النسخ واللصق فليس خيارًا حتى نهاية كل جلسة.

يعمل Typing Cat كمدرس شخصي، ويحتوي على قائمة بدورات الكتابة العادية مع خيار تجربة الدروس الأخرى بمزيد من التعقيد مثل HTML، حيث أن تعلم كتابة التعليمات البرمجية هو مجموعة مهارات قيمة تستحق الإضافة.

حتى مع الاهتمام المتجاهل في عالم الترميز، فإن استخدام دورة الكود يعزز مهارات الكتابة ويسمح لأصابعك بالتعرف على مجموع الكلمات غير الشائعة ووضع علامات الترقيم على لوحة المفاتيح.

قد تكون دورة الترميز صعبة لكنها جزء من تعلم الكتابة السريعة ووفقًا لعلم النفس اليوم ، حفنة من الأشخاص فقط يتعلمون في الواقع كيفية الكتابة من خلال النظر إلى لوحة مفاتيح فعلية في حين أن غالبية البشر يعثرون على مفاتيح محددة بشكل حدسي من خلال الذاكرة.