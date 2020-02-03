الإعلان عن معيار جديد يزيد سرعة الهواتف الذكية

نشرت JEDEC، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع معايير عالمية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة، مؤخرًا أحدث مواصفاتها لمعيار التخزين العالمي الفلاشي (UFS)، والذي يطلق عليه UFS 3.1 أو (JESD220E)، بحيث يعد هذا المعيار بسرعات أسرع للكتابة، وكفاءة طاقة أفضل، وأداء أكثر ثباتًا تحت الضغط.

كما نشرت معيارًا مصاحبًا يعرف باسم JESD220-3 أو HPB، والذي يسمح لرقاقة UFS بتخزين بعض بياناتها في ذاكرة DRAM في الهاتف لتوفير ذاكرة تخزين مؤقت أكبر وأسرع.

ويأتي معيار UFS 3.1 الجديد خلفًا لمعيار UFS 3.0 ، الذي بدأ يظهر في الأجهزة حوالي منتصف عام 2019 بعد الإعلان عنه في شهر مايو الماضي مع كون هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Fold وهاتف ون بلس OnePlus 7 Pro من بين أول الأجهزة التي تبنته.

وانخفضت أسعار رقاقات UFS كثيرًا لدرجة أن الهواتف من الفئة المتوسطة والرائدة مجهزة بها، بينما ما يزال يظهر البديل الآخر المسمى eMMC ضمن هواتف أندرويد المنخفضة المواصفات، لكن يتمتع هذا البديل بالكثير من العيوب، بما في ذلك عدم القدرة على القراءة والكتابة إلى التخزين في وقت واحد، وبالتالي فإن UFS أسرع من eMMC.

ويسلط إعلان JEDEC المنشور الضوء على ثلاث ميزات أساسية جديدة للمعيار الجديد من شأنها أن تزيد من أداء الجهاز مع تقليل استخدام الطاقة، والتي تشمل Write Booster و DeepSleep وتنبيه اختناق الأداء، والتي يجب أن تكون مفيدة من أجل تقديم أداء أكثر اتساقًا عند القيام بأنشطة مثل الألعاب على الهاتف الذكي.

وتعمل ميزة Write Booster على تضخيم سرعة الكتابة وجعلها أسرع، بينما يستهدف DeepSleep الأجهزة منخفضة التكلفة، والتي تستخدم حالة طاقة منخفضة جديدة من خلال مشاركة منظمات جهد UFS مع وظائف أخرى، في حين تسمح الميزة الأخيرة لجهاز UFS بتنبيه الجهاز المضيف عند اختناق الأداء بسبب زيادة درجة الحرارة.

وتحتوي محركات الحالة الصلبة SSD بالفعل على هذه الميزات، مما يعني أن معيار UFS 3.1 يقرب تخزين UFS من محركات الأقراص الصلبة من حيث الميزات.

يذكر أنه من الممكن رؤية معيار UFS 3.1 الجديد لأول مرة ضمن سلسلة Galaxy S20 إلى جانب إمكانية استخدامه ضمن سلسلة OnePlus 8.