يوجد العديد من الصور المجانية التي يمكنك استخدامها في مشاريعك وذلك بفضل الأشخاص الموهوبين الذين يقومون بالتقاط هذه الصور، لقد جمعنا لك مجموعة من أبرز مواقع الصور المجانية لمساعدتك في العثور على الصور التي تحتاج إليها.

جميع الصور المجانية الموجودة على هذه المواقع للاستخدام لأغراض شخصية أو افتتاحية أو تجارية، ولكن لا يزال هناك بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار، حيث تنطبق القيود الرئيسية على صور الأشخاص الذين يتم تحديدهم والمنتجات ذات العلامات التجارية والممتلكات الخاصة، ليس فقط منازل الأشخاص، ولكن بعض المعالم أيضًا، يحتوي Getty Images على دليل ممتاز للملكية الفكرية والذي يستحق التحقق منه قبل البدء.

تذكر أيضًا أن العديد من هذه المواقع تتلقى مساهمات من المصورين الهواة الذين قد لا يكونون مدركين تمامًا للقواعد المحيطة بالإصدارات النموذجية لصور الأشخاص، وربما لم يطلبوا من رعاياهم التوقيع على تنازل، فإذا لم تكن متأكدًا فمن الأفضل الاتصال بالموقع مباشرةً.

أبرز مواقع الصور المجانية في 2020 حتى الآن

Unsplash

Unsplash عبارة عن مجموعة جيدة التنسيق من الصور الجميلة التي يقدمها مجموعة من المصورين المحترفين المهرة، وقد استخدمت مجموعات مختلفة من هذه الصور لإنشاء بعض الأعمال الرائعة.

أداة البحث في Unsplash هي أسرع طريقة للعثور على صورة، ولكن إذا كان لديك بعض الوقت فراجع مجموعات الصور تم فرزها بواسطة مستخدمين آخرين في مواضيع مثل Light and Shadow و Street Life و Into the Wild، كما يمكنك إنشاء مجموعاتك الخاصة بعد التسجيل والحصول على حساب، إنها مثالية للإلهام أو لجمع الموارد لمشروع.

يملك Unsplash تطبيق لنظام iOS، الأمر الذي يساعدك في العثور على صور لاستخدامها في الأعمال الإبداعية على جهاز آيباد أو آيفون.

يعج Pixabay بأكثر من مليون صورة للمجال العام بالإضافة إلى الرسوم التوضيحية ورسومات فيكتور ومجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو، إن اختياره للتصوير الفوتوغرافي للمناظر الطبيعية قوي بشكل خاص، ويستحق إلقاء نظرة عليه.

وبمجرد العثور على صورة مناسبة اختر دقة وضوح مناسبة “ستحتاج المشروعات المطبوعة إلى دقة أعلى بكثير من تلك الموجودة على الإنترنت” وأكمل اختبار التحقق من الصحة لتنزيل الملف، كما يمكنك التسجيل في الموقع للحصول على حساب مجاني واختصار مرحلة التحقق أثناء التنزيل.

الغالبية العظمى من الصور على Pixabay آمنة للعمل، ولكن لتجنب ظهور أي شيء في نتائج البحث، تأكد من تحديد مربع تمكين البحث الآمن قبل التصفح، لكن جودة التصوير ليست عالية باستمرار مثل Unsplash، فإذا لم تجد ما تحتاجه هناك، فقد تتمكن Pixabay من المساعدة.

إذا كنت تبحث عن شيء غريب بعض الشيء، فإن Gratisography يوفر مجموعة من الصور للمصور الموهوب ومصمم الجرافيك Ryan McGuire وغالبًا ما يكون لصور Ryan حافة سريالية، وهي رائعة إذا كنت سئمًا من الصور المبتذلة المقلدة.

لا يقدم Gratisography محتوى بنفس قدر محتوى بعض مواقع الصور المجانية الأخرى، ولكن عين Ryan الإبداعية تعوض عن ذلك، حيث يضيف صورًا جديدة كل أسبوع، ويمكنك الاشتراك في النشرة الإخبارية للحصول على تنبيهات من أجل التحديثات.

يرحب Pexels بأي شخص يود تحميل الصور، حيث يقوم منسقو الموقع باختيار أفضل اللقطات لملء المجموعة القابلة للبحث من صور المجال العام، كما يمكنك البحث عن شيء محدد أو التصفح حسب السمات بما في ذلك التسلية والعواطف والمواقع.

يعد Pexels اختيارًا جيدًا بشكل خاص لمصممي الويب أو التطبيقات، فهو يحوي على مجموعة ممتازة من الصور التي تعد مثالية لعرض نماذج بالحجم الطبيعي، مثل الأفكار صعبة التوضيح، ولكن الغالبية العظمى منها إبداعية ومبتكرة.

يحوي Pexels على فئة مخصصة للتصوير الفوتوغرافي للفضاء، والتي تبدو مذهلة، ولكن ضع في اعتبارك أن بعض المواد مأخوذة من وكالة ناسا والتي تعد إحدى المنظمات التي يجب أن تستخدم صورها في سياقات محددة فقط.

يقدم PikWizard آلاف الصور المجانية عبر مجموعة واسعة من الموضوعات والجودة مثيرة للإعجاب، وبشكل غير عادي لموقع تصوير مجاني، هناك الكثير من الصور التي تصور الأشخاص في أوضاع طبيعية.

وإذا كنت تريد أن تصبح مبدعًا دون مغادرة المتصفح الخاص بك، فإن PikWizard يوفر روابط لمحرر الصور عبر الإنترنت، ومعظم الأدوات والقوالب هنا عبارة عن تصميمات مميزة، لكن لا تكلف أي منها أكثر من دولارين.

يتم تقديم الصور على PikWizard بموجب ترخيصين: مجاني و CC0، ويعني ترخيص CC0 أن المصور قد تنازل عن حقوق النشر الخاصة به، ولكن الترخيص المجاني يعني أنه يحتفظ بحقوق الطبع والنشر، لكنه منح إذنًا لاستخدام أعماله دون مقابل، ويمكنك الاطلاع على الترخيص الكامل للموقع لمزيد من التفاصيل.