آبل تطلق خدمة إصلاح آيفون في بيتك

بدأت شركة آبل توفير خدمة جديدة لإصلاح منتجاتها تتيح للعملاء استدعاء أحد مزودي الخدمة المعتمدين إلى البيت أو المكتب، حيث يتم الإصلاح.

ويمكن الوصول إلى الخدمة الجديدة من خلال موقع الدعم الخاص بآبل، حيث يظهر – تحت ظروف معينة – خيار جديد للإصلاح في الموقع بالإضافة إلى خياري الإصلاح الحاليين، وهما: إرسال الهاتف للإصلاح، والبحث عن مزودي الخدمة المعتمدين. وتكتب آبل في الخيار الجديد: “في مواقع مختارة، قد تتوفر الخدمة في الموقع”.

أما من يُصلح المنتجات في الموقع، فإن آبل تذكر أنها خدمات Go Tech، التي تحصل على ترخيص من رسمي من الشركة. وفي الوقت الراهن، يُذكر في الموقع الإلكتروني لآبل أن خدمات الإصلاح متاح للحجز فقط عن طريق موقع الدعم.

وأشار موقع MacRumors – المتخصص في أخبار آبل، وهو أول من رصد الخدمة الجديدة – إلى أن الخدمة الجديدة متاحة في الوقت الراهن في 6 مدن أمريكية فقط، وهي: سان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وشيكاجو، وهوستن، ودالاس. كما يبدو أنه تشمل أنواعًا محددةً من الإصلاح، بما في ذلك: إصلاح شاشات آيفون. وتذكر آبل أن هناك رسومًا إضافية للإصلاح في الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توفرها فيها شركة آبل خدمة الإصلاح في الموقع، فهي توفر من خلال خدمة AppleCare for Enterprise إمكانية إصلاح المنتجات في الموقع ولكن فقط للشركات التي تمتلك آلاف الأجهزة.