أصبحت الساعات الذكية أكثر شعبية، بعد أن أصبحت تؤدى مهامًا تتجاوز مهمتها الرئيسية وهي إعلامنا بالوقت، وتأتي (ساعة آبل) Apple Watch في المقدمة بقدرتها على تأدية الكثير من المهام التي ربما لا تعرفها.

إليك 7 ميزات في Apple Watch لا يعلمها الكثيرون:



1- التحكم بتلفزيون آبل:

إذا لم تجد جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيون آبل. فلا تقلق؛ لأنه بإمكان ساعة آبل الموجودة في معصمك أن تقوم بهذه المهمة، كل ما عليك هو استخدام تطبيق Apple Watch Remote للتحكم في تلفزيون آبل وبدء تشغيله أو إيقافه مؤقتًا.

2- المنافسة مع أصدقائك:

يمكنك دعوة أصدقائك للمنافسة معك في تأدية التمارين الرياضية من خلال تشغيل ميزة (مشاركة النشاط) Activity Sharing الموجود في تطبيق (النشاط) Activity على نظام (آي أو إس) iOS، والنقر على أيقونة علامة الجمع (+) لدعوة أصدقائك لمشاركة معلومات النشاط معك. وستحصل على إشعارات عند إتمام التدريبات الرياضية، والعكس صحيح.

3- الاستماع إلى الموسيقى بدون الحاجة إلى آيفون:

هذه الميزة من الميزات التي يبحث عنها محبو الاستماع إلى الموسيقى أثناء تأدية المهام المختلفة، ولكن للوصول إليها ستحتاج إلى إصدار Apple Watch Series 3 أو أي إصدار أحدث يدعم اتصال LET، حتى تتمكن من بث الأغاني دون الحاجة إلى هاتف آيفون. وهذه الميزة لا تقتصر فقط على تطبيق (آبل ميوزك) Apple Music بل هناك خدمة راديو أيضًا لمحبي الاستماع إلى المحطات الإذاعية.

4- فتح جهاز ماك الخاص بك:

إذا كنت قد حصلت على جهاز (ماك) Mac خلال السنوات القليلة الماضية، فيمكنك استخدام Apple Watch لإلغاء قفل الشاشة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

كل ما عليك فعله هو تفعيل هذه الميزة من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى جهاز ماك، واضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (الأمان والخصوصية) Security & Privacy.

وتحت علامة تبويب عام؛ قم بتفعيل خيار (السماح للساعة بإلغاء قفل جهاز ماك) Allow your Apple Watch to unlock your Mac من خلال تحديد مربع الاختيار المجاور له.

5- طلب الطعام:

إذا شعرت بالجوع وكان هاتفك بعيدًا أو في الشحن مثلًا، يمكنك طلب الطعام مباشرة بواسطة ساعتك، وهنالك العديد من تطبيقات طلب الطعام مثل: GrubHub، وDomino التي يمكنك تثبيتها على الساعة واستخدامها في أي وقت، دون الحاجة لإستخدام التطبيقات الموجودة على الهاتف.

6- الذهاب للركض بدون آيفون:

عند الحديث عن التمارين الرياضية في الخارج، وإذا كان لديك (الجيل الثالث) Series 3 من ساعة آبل، أو أي إصدار أحدث، فيمكنك أخيرًا أن تترك هاتف الآيفون عندما تذهب للركض، وذلك لأن Apple Watch لديها نظام GPS مدمج يمكنه تتبع التمرين دون الحاجة لحمل الهاتف معك.

7- التعامل مع سيارتك عن بُعد:

إذا كنت تمتلك سيارة حديثة، فإن Apple Watch تقدم لك طرقًا للتحقق من حالة سيارتك والتفاعل معها عن بعد، من خلال القيام بأشياء مثل قفل وإلغاء قفل أبواب سيارتك، والتحقق من مستويات البطارية في السيارات الكهربائية، وحتى مساعدتك في العثور على مكان سيارتك في أماكن الانتظار المزدحمة.