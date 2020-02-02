4 تطبيقات تسهل عليك مراقبة أجهزة أطفالك

إذا قررت شراء هاتف ذكي جديد، أو حاسوب لوحي لطفلك، فربما يراودك بعض القلق حول المحتوى الذي قد يشاهده على الإنترنت، بالإضافة إلى خطورة قضاء معظم ساعات يومه على الجهاز وهو ما قد يُسبب له الكثير من الأضرار.

فيما يلي 4 تطبيقات تسهل عليك مراقبة أجهزة الأطفال:

1- تطبيق Net Nanny:

يستخدم تطبيق Net Nanny الذكاء الاصطناعي لحظر المحتوى المشكوك فيه قبل أن يراه طفلك. ويمكن للتطبيق فلترة مواقع ويب معينة ومراقبة النشاط الرقمي لطفلك، كما يمكنه مراقبة وتقييد وقت الشاشة.

وتقوم ميزة (موجز العائلة) Family Feed الموجودة بالتطبيق بالإبلاغ عما يبحث عنه طفلك عبر الإنترنت والتطبيقات التي يستخدمها، كما يمكنها تنبيهك إلى محتوى مثل المواد الإباحية والأسلحة والمخدرات. التطبيق متاح لجميع أنظمة التشغيل بما في ذلك: Android و iOS، وWindows و macOS.

2- تطبيق Bark:

يتيح لك تطبيق Bark مراقبة النصوص ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى جهاز طفلك، إلى جانب محتوى موقع يوتيوب وتطبيقات التواصل الاجتماعي بحثًا عن أي محتوى مشكوك فيه قد يبحث عنه طفلك أو يشاهده. ويرسل التطبيق تنبيهات لأولياء الأمور إذا اكتشف علامات للتنمر الإلكتروني، أو محتوى غير مناسب.

يمكنك أيضًا تحديد أنظمة التشغيل التي ترغب في مراقبتها، ويكلف الاشتراك في هذا التطبيق 9 دولارات شهريًا لكل أسرة ويعمل على نظامي التشغيل iOS و Android.

3- تطبيق Goya-Move:

يركز تطبيق Goya-Move على مراقبة النشاط البدني للطفل أكثر من نشاطه على الإنترنت، لمنعه من الالتصاق بهاتفه طوال اليوم. ويتيح للوالدين قفل تطبيقات معينة حتى يقوم طفلهم بعدد معين من الخطوات أو يكمل تنفيذ قائمة من المهام.

يمكن للوالدين أيضًا تعيين وقت (تعتيم) Blackout ليقوم الطفل بحل واجباته المدرسية أو قضاء مزيد من الوقت مع الأسرة أو الذهاب إلى النوم. ويكلف التطبيق (1.99) دولارًا شهريًا للطفل الأول ودولار واحد شهريًا لكل طفل إضافي.

4- تطبيق Family Link:

يتيح لك تطبيق Family Link من جوجل؛ إنشاء حساب جوجل لطفلك (إذا كان عمره أقل من 13 عامًا) مع إمكانية الوصول إلى معظم خدمات جوجل، بما في ذلك: البريد وتطبيق الصور، ويتيح لأولياء الأمور تتبع حساب جوجل الخاص بأطفالهم وإرشادهم إلى المحتوى المناسب لعمرهم.

كما يمكن للوالدين أيضًا قبول أو رفض التطبيقات التي يريد أطفالهم تنزيلها. ويقدم التطبيق توصيات للآباء حول التطبيقات التي يمكن تنزيلها والتي يرشحها المعلمون، والتي يمكن للوالدين إضافتها مباشرة إلى هاتف الطفل. بالإضافة لأدوات تحكم للوالدين مثل حدود وقت الانتظار وقفل الهاتف لوقت العائلة، وتتبع الموقع الجغرافي.