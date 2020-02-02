كيفية العثور على الموسيقى التي تم تنزيلها على Spotify

واحدة من أفضل مزايا خدمة Spotify لأعضاء بريميوم هي القدرة على حفظ النسخ المحلية من الألبومات وقوائم التشغيل وذلك بغية التشغيل في وضع عدم الاتصال، وهذه طريقة رائعة لتقليص استخدامك الشهري للبيانات، فهي تتيح لك الاستماع إلى أغانيك المفضلة دون اتصال بالإنترنت، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يسافرون بشكل دائم.

كيفية العثور على الموسيقى التي تم تنزيلها على Spotify

من السهل تنزيل الموسيقى على Spotify للتشغيل في وضع عدم الاتصال سواء كنت تستخدم هاتف آيفون أو أندرويد للاستمتاع بالخدمة، فكل ما عليك فعله هو النقر فوق الزر “تنزيل” في الجزء العلوي من أي ألبوم أو قائمة تشغيل، لكن العثور عليه هو الجزء الصعب وذلك نظرًا لأن التنسيقات الافتراضية تظهر فقط الموسيقى غير المتصلة التي تتخللها بين بقية مكتبة Spotify والإصلاح البسيط هو استخدام المرشحات لفرز مكتبتك حسب التنزيلات فقط، وذلك عن طريق:

افتح Spotify

في علامة التبويب “مكتبتك”، افتح ألبومًا أو قائمة تشغيل ترغب في حفظها للتشغيل في وضع عدم الاتصال.

في الجزء العلوي من قائمة المسارات قم بتبديل المفتاح بجوار Download.

قم بالعودة إلى قائمة التشغيل أو طريقة عرض الألبومات الرئيسية، ثم قم بالتمرير لأسفل للكشف عن أدوات البحث والتصفية.

اضغط على الفلاتر.

الآن انقر فوق التنزيلات.

هذه هي العملية بكل بساطة، ومن هنا وصاعدًا لن تعرض قوائم التشغيل أو الألبومات سوى المسارات التي قمت بحفظها للتشغيل في وضع عدم الاتصال.

كما يمكنك استخدام عوامل تصفية مختلفة في كل طريقة عرض لإجراء عملية أكثر انسيابية، أي تعيين ألبومات لعرض التنزيلات فقط مع ترك الفنانين بدون تصفية بحيث لا يزال بإمكانك العثور على بقية مكتبتك بنفس السهولة.

والآن يمكنك التشغيل باستخدام التنسيق الذي يناسبك بشكل أكبر، ولا تنس ضبط الموسيقى الخاصة بك لتنزيلها بجودة عالية إذا كان لديك مساحة تخزين خاصة بها.