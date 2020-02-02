قائمة الهواتف التي حصلت على نظام أندرويد 10 حتى الآن

قائمة الهواتف التي حصلت على نظام أندرويد 10 حتى الآن

عادةً ما يعاني مستخدمو نظام أندرويد من مشكلة الحصول على تحديثات النظام كل عام، فبالرغم من إطلاق جوجل رسميًا الإصدار النهائي لنظام أندرويد 10 خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن هناك الكثير من الشركات المُصنّعة التي لم توفر التحديث لهواتفها بعد.

يعتبر إصدار أندرويد 10 بمثابة ترقية مهمة لنظام التشغيل، حيث إنه يركز على ميزات الخصوصية، والأمان التي توفر مزيدًا من الحماية والشفافية والتحكم في البيانات، كما يتضمن بعض التحديثات المهمة مثل: الوضع الداكن على مستوى النظام، ودعم للهواتف القابلة للطي، وشبكات الجيل الخامس 5G، وميزات التنقل عبر الإيماءات، و(النصوص التوضيحية المباشرة) Live Captions وهذا ما يجعل مستخدمي النظام متشوقين لهذا الإصدار.

فيما يلي قائمة الهواتف التي حصلت على نظام التشغيل أندرويد 10 حتى الآن:

1- سلسلة هواتف جوجل بكسل:

كما هو الحال في كل عام؛ يصل الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد إلى هواتف جوجل أولًا. منذ 3 سبتمبر 2019 وصل إصدار أندرويد 10 إلى جميع هواتف جوجل بكسل، والتي تشمل:

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2XL

Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

وقد أطلقت جوجل يوم 24 أكتوبر الماضي هاتفي (بكسل 4) Pixel 4، و(بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL اللذان يعملان بنظام أندرويد 10 أيضًا.

2- هواتف سامسونج:

من المعروف أن شركة سامسونج عادةً ما تتأخر في إتاحة أحدث إصدار من نظام التشغيل على هواتفها، ولكنها وفرت أندرويد 10 لبعض هواتفها الرائدة على مدار الأشهر الأخيرة من عام 2019، والتي تشمل:

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10E

Note 10

Note 10 Plus

Galaxy Note 9

كما أطلقت تحديث أندرويد 10 لهاتفي Galaxy S9 و S9 Plus في نهاية شهر يناير الماضي للمستخدمين في ألمانيا وعملاء Xfinity Mobile في الولايات المتحدة، لذلك من المتوقع أن يصل التحديث إلى الأسواق على مدار الشهر الحالي.

3- هواتف هواوي:

أعلنت شركة هواوي خلال شهر يناير الماضي عن طرح تحديث واجهة المستخدم EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 لعدد من هواتفها الذكية والتي تضمن:

سلسلة Huawei P30.

سلسلة Huawei Mate 20.

سلسلة Huawei Mate 10.

وبالنسبة لهواتف هواوي التي تعمل الآن على إصدار تجريبي من نظام أندرويد 10 فتشمل ما يلي:

Honor 10

Honor V10

Honor 9

Honor 9X/9X Pro

Honor 8X

4- هواتف LG:

يعاني مستخدمو هواتف (إل جي) LG في الفترة الأخيرة بسبب تحديثات أندرويد البطيئة، وغير المتسقة، حيث إن الشركة حتى الآن لم تطلق تحديث أندرويد 10 إلا لهاتفي LG G8، و G7 One.

في حين جاء بموقع الشركة الإيطالي يوم 23 يناير قائمة بالهواتف التي ستحصل على التحديث الخاص بواجهة المستخدم LG UX 9.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 10 والتي شملت:

LG V50 ThinQ: سيحصل على التحديث خلال شهر فبراير الحالي.

LG G8X ThinQ: سيحصل على التحديث خلال الربع الثاني من العام الحالي.

LG V40: خلال الربع الثالث من العام.

LG G8S: خلال الربع الثالث من العام.

LG G7: خلال الربع الثالث من العام.

LG K50: خلال الربع الأخير من العام.

LG K50s: خلال الربع الأخير من العام.

LG K40s: خلال الربع الأخير من العام.

LG Q60: خلال الربع الأخير من العام.

5- هواتف موتورولا:

قائمة هواتف موتورولا التي تعمل الآن بنظام أندرويد قصيرة جدًا، حيث تشمل 4 هواتف فقط وهي:

Moto G7 Plus

Motorola One Power

Motorola One Vision

Motorola One Action

كما يوجد عدد قليل من هواتف موتورولا من المتوقع أن تحصل على إصدار أندرويد 10 خلال العام الحالي، ومنها:

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Moto Z4

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto E6

6- هواتف نوكيا:

تعتبر شركة نوكيا من أبرز الشركات المُصنعة للهواتف الذكية التي تقدم تحديثات نظام التشغيل بسرعة، بالرغم من إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد منذ شهور قليلة فقط؛ إلا أن نوكيا لديها قائمة طويلة من الهواتف التي حصلت على التحديث بالفعل وتشمل:

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

كما أعلنت نوكيا بالفعل عن قائمة هواتفها التي ستحصل على إصدار أندرويد 10 خلال هذا العام: وتشمل:

1- خلال الربع الأول من عام 2020:

Nokia 2.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

2- خلال الربع الثاني من عام 2020:

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

7- هواتف OnePlus:

تعتبر OnePlus إحدى شركات الهواتف القليلة التي تتميز بسرعة توفير تحديثات نظام التشغيل، ففي يوم إطلاق نظام التشغيل أندرويد 10؛ أعلنت OnePlus عن وصول النسخة التجريبية المفتوحة المعتمدة على آخر إصدار مستقر للنظام لهاتفي OnePlus 7، وOnePlus 7 Pro. وسرعان ما أطلقت الإصدار النهائي للهواتف التالية:

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 6T

OnePlus 6

كما أنه من المتوقع وصول التحديث لهاتفي OnePlus 5 أو OnePlus 5T خلال الربع الثاني من 2020.