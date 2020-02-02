صفقة اليوم. احترف مهارات إدارة المشاريع مع حزمة Six Sigma بخصم 97%

الحزمة التدريبية لمنهجية الإدارة 6 سيجما The Lean Six Sigma Expert Training Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 34.

المدة: 44 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية في تعلم منهجيات إدارة المشاريع من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم أسس منهجيات Six Sigma، وLean، وكذلك منهجية DMAIC باستخدام دراسات الحالة والأمثلة الواقعية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية التعامل مع Minitab، وهي أداة إحصائية تستخدمها العديد من الشركات لتحديد الاتجاهات وتطوير الحلول. وتعتبر مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث تساعده على تحسين مهاراته التحليلية والاستشارية. ستتعرف على كيفية معالجة مشكلات إدارة المشاريع في العالم الحقيقي وحلها بمساعدة Minitab من خلال تسع دراسات حالة في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع.

كما تتضمن الحزمة التدريب لاجتياز اختبار الشهادات الرسمية والتي تعبر عن مدى الخبرة التي وصلت إليها في منهجية 6 Sigma، وهي: شهادة (الحزام الأخضر) Green Belt، وشهادة (الحزام الأسود) Black Belt.

وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2096 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر منهجية (6 سيجما) Six Sigma، أحد أشهر المنهجيات الإدارية التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء، وتخفيض التكاليف والأخطار، وزيادة نسبة رضا العملاء، وهي عبارة عن مجموعة متكاملة من التقنيات والأدوات العالية الفعالية التي تساعد على تطوير الأعمال.

يعد مجال إدارة المشاريع أحد أكثر المجالات ربحًا وإثارة للاهتمام، حيث إن الشركات الكبيرة والصغيرة دائمًا ما تبحث عن مدراء موهوبين ومدربين يمكنهم إلهام وتحفيز فرق العمل وتجاوز الأهداف، كما أنها تدفع رواتب مجزية لهم مقابل خدماتهم الاحترافية.

يمكنك تطوير مهاراتك في إدارة المشاريع من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The 2020 Adobe InDesign CC Master Class Bundle) التي تتيح لك أكثر من 44 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف منهجيات إدارة المشاريع مع خصم يصل إلى 97%.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية، و34 درسًا، وأكثر من 44 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف مهارات إدارة المشاريع.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2096 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم منهجيات إدارة المشاريع من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم أسس منهجيات Six Sigma، وLean، وكذلك منهجية DMAIC باستخدام دراسات الحالة والأمثلة الواقعية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية التعامل مع Minitab، وهي أداة إحصائية تستخدمها العديد من الشركات لتحديد الاتجاهات وتطوير الحلول. وتعتبر مهمة لأي شخص يتطلع إلى التقدم في أي شركة، حيث تساعده على تحسين مهاراته التحليلية والاستشارية. ستتعرف على كيفية معالجة مشكلات إدارة المشاريع في العالم الحقيقي وحلها بمساعدة Minitab من خلال تسع دراسات حالة في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع.

كما تتضمن الحزمة التدريب لاجتياز اختبار الشهادات الرسمية والتي تعبر عن مدى الخبرة في منهجية 6 Sigma، وهي: شهادة (الحزام الأخضر) Green Belt، وشهادة (الحزام الأسود) Black Belt، حيث تؤهلك هذه الحزمة لاجتياز اختبارات IASSC للحصول على الشهادات المعتمدة في هذا المجال.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام كامل، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على التحديثات الجديدة للحزمة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Lean Management Certification Training

Lean Six Sigma Green Belt Certification Training

Minitab Training

Lean Six Sigma Black Belt Certification Training

الحصول على الصفقة: من هنا.