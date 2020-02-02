المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G Stylus

تستضيف شركة موتورولا حدثًا بتاريخ 23 فبراير، حيث من المتوقع أن تعلن عن Moto G8 و Moto G8 Power و +Moto Edge، إلى جانب توقع كشفها عن Moto G Stylus، الذي تسربت الآن مواصفاته الكاملة عبر الإنترنت.

ويعمل هاتف Moto G Stylus، وهو نوع مختلف من Moto G8 Power ويحمل رقم الطراز XT2043-4، بواسطة معالج Snapdragon 665 من كوالكوم، مع نظام التشغيل أندرويد 10، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ويأتي بخيارين للتخزين هما 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز الذي يستخدم القلم الإلكتروني على شاشة بقياس 6.36 إنشًا بدقة 2300×1080 بيكسلًا، والتي بحسب الصور المسربة في السابق سيكون لها ثقب في الزاوية العلوية اليسرى.

وفيما يتعلق بالتصوير، سيحتوي Moto G Stylus على كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل وكاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابايت.

وبالانتقال إلى باقي المواصفات، فإن موتورولا تزود جهاز Moto G Stylus بقارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بقدرة شحن سريع 10 وات، إلى جانب دعمه لبطاقة اتصال مزدوجة و NFC حسب المنطقة.

وتوضح الصور المسربة حديثًا للهاتف أن الجزء السفلي من Moto G Stylus يتضمن منفذ USB-C محاط بمنفذ الصوت التقليدي بقياس 3.5 ميليمتر مع ميكروفون ومكبر صوت وفتحة القلم.

وبالحديث عن القلم، فإن المصادر توضح أن Moto G Stylus سيأتي بميزة تتيح للمستخدمين فتح تطبيق أو تشغيل اختصار عند إزالة القلم من الفتحة، كما يأتي هاتف موتورولا الجديد مع تطبيق يسمى Moto Note يتيح للمستخدم استخدام إصبعه كممحاة عند استخدام القلم لرسم شيء ما.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن تتبع مكان القلم باستخدام التطبيق أيضًا، والذي يسجل الوقت والموقع في آخر مرة أزال المستخدم القلم من الفتحة، إلى جانب إرسال إشعار إذا لم يتم إعادة إدخال القلم في الهاتف لفترة من الوقت.

يذكر أن موتورولا احتفلت في وقت قريب ببيعها 100 مليون هاتف من هواتف Moto G الذكية منذ الإعلان عن أول Moto G في عام 2013.