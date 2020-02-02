تكمن أهمية برامج مايكروسوفت أوفيس في أنها تعتبر وسيلة مفيدة لإنجاز الكثير من المهام، خاصة عند العمل أو الدراسة، ولكنها تأتي بسعر بعيد عن متناول الكثير من المستخدمين، ما يجعلهم يلجؤون للنسخ غير الرسمية والمقرصنة.

إليك كيفية الحصول على ترخيص مايكروسوفت أوفيس مجانًا أو بسعر مخفض:



1-استخدم الخطط المقدمة للمدارس:

إذا كنت طالبًا، فأنت مؤهل تلقائيًا للحصول على إصدار (أوفيس 365) Office 365 مجانًا. ولكن لا يمكن لأي طالب أن يستفيد بمفرده من هذا العرض، حيث يجب على مدرستك التسجيل أولًا لدى مايكروسوفت عبر الموقع الرسمي للدخول في هذه الخطة.

للتأكد من ذلك؛ انتقل إلى هذا الرابط وأدخل عنوان البريد الإلكتروني التابع لمدرستك. إذا كانت مدرستك مسجلة فستتلقى كود التفعيل الأصلي، والذي يمكنك استخدامه على الفور. وتذكر أن رخصة التفعيل ستكون صالحًا للاستعمال خلال فترة دراستك فقط، وبمجرد التخرج ستفقد حق الوصول ويجب عليك شراءها.

2- تطبيقات مايكروسوفت المجانية على هواتف أندرويد وآيفون:

حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس لديها تطبيقات متوفرة لهواتف آيفون وأندرويد بشكل مجاني، ربما تكون هذه التطبيقات مقيدة قليلًا في ميزاتها، ولكنها لا تزال طريقة قانونية للحصول على نسختك الرسمية، ويمكنك تنزيل التطبيق الخاص بكل برنامج منفردًا سواء لهواتف أندرويد أو آيفون من المتجر الرسمي.

ويُشار إلى أن مايكروسوفت قد أصدرت أواخر العام الماضي تطبيق جديد يحمل اسم (Office) لنظامي التشغيل iOS، وأندرويد، والذي تحاول فيه الشركة وضع كل ما قد يحتاجه المستخدم في مكان واحد. حيث صُمم لدمج جميع الوظائف من تطبيقات Word و Excel و PowerPoint المنفصلة في تطبيق واحد.

وقد أطلقت الشركة أيضًا تصميمًا جديدًا لتطبيقات: Outlook وOneDrive وWord وExcel وPowerPoint على الأجهزة المحمولة، وذلك في مسعى منها لتعزيز إنتاجية المستخدمين على هذه الأجهزة.

3- استخدم التطبيقات على الإنترنت:

توفر مايكروسوفت جميع تطبيقات حزمة برامج أوفيس مجانًا عبر الإنترنت، كل ما عليك هو التوجه إلى Office.com، وتسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، والبدء مباشرة في إستخدام أي برنامج بدون أن تدفع أي مبلغ.

مع الدعم الكامل في عمليات التحرير والتنزيل على جهازك، كما يمكنك رفع أي مستند من جهازك لقراءته أونلاين في حال عدم وجود محرر نصوص مثبت في جهازك، الأمر السلبي الوحيد هو إنك لن تجد بعض الميزات الموجودة في الإصدار الرسمي.

4- عروض المتاجر الخارجية:

إذا كنت ترغب في شراء ترخيص مايكروسوفت أوفيس بطريقة صحيحة؛ يمكنك التحقق من العروض التي يقدمها البائعون على المتاجر الإلكترونية. فعلى سبيل المثال: ستجد أن مايكروسوفت تقدم حزمة (Office 2019) على متجرها الرسمي بسعر 149 دولارًا، وفي حين يمكنك شراء قرص مضغوط عليه حزمة (Office 2019) من متجر ويندوز الرسمي على موقع أمازون بمبلغ أقل 120.29دولارًا. وهذه طريقة رائعة لتوفير المال مع استخدام طريقة شرعية.