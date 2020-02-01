6 نصائح لتأمين جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7

توقفت شركة مايكروسوفت عن تقديم أي مساعدة تقنية أو تحديثات لنظام ويندوز 7 اعتبارًا من الشهر الماضي؛ وهذا يعني أن النظام أصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان.

تُوصي الشركة بالترقية إلى نظام تشغيل أحدث؛ وإذا كنت ستواصل استخدام إصدار ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم؛ سيعمل حاسوبك بشكل طبيعي لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر الأمان والفيروسات، لذلك نقدم لك بعض النصائح الأمنية التي يجب تطبيقها لحماية بياناتك.

إليك 6 نصائح تساعدك على تأمين جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7:

1- فصل الإنترنت عن الجهاز:

حتى إذا كنت بحاجة إلى تشغيل ويندوز 7 لسبب ما، فلست مضطرًا لاستخدامه في كل شيء. خاصة التصفح أو تنزيل الملفات من الإنترنت، يمكنك إستخدام هاتفك أو جهاز أخر يعمل بويندوز 8 أو 10 وبهذا تكون بمعزل عن الهجمات وهجمات القراصنة الذين أصبحوا أكثر تركيزًا على هذا النظام بعد إيقاف الدعم عنه.

2- تشغيل برامج مكافحة الفيروسات:

نوصيك بشدة بتثبت وتشغيل أداة جيدة لمكافحة الفيروسات تدعم نظام التشغيل ويندوز 7 والتأكد من تلقيه التحديثات الأمنية بانتظام، وإذا كان لديك برنامج MSE مثبتًا، فإنه يعتبر خيارًا جيدًا لأنك ستستمر في تلقي التحديثات حتى عام 2023.

كما أن الإستثمار في شراء إحدى برامج مكافحة البرامج الضارة كبرنامج (كاسبرسكي) Kaspersky يعتبر خيارًا جيدًا لإجراء عمليات المسح وإزالة البرامج الضارة والبرامج غير المرغوب فيها من نظامك.

3- استخدم متصفح إنترنت آمن:

إذا كنت ستواصل استخدم نظام ويندوز 7 على جهازك فيجب الحرص على استخدام متصفح ويب آمن، ولحسن الحظ؛ توفر جوجل الدعم لمتصفح (كروم) Chrome على النظام حتى 15 يوليو 2021 على الأقل. وكذلك متصفح (إيدج) Edge الجديد من مايكروسوفت، حيث يستند إلى الكود الأساسي نفسه الذي يستخدمه Chromium، وسيستمر دعمه حتى 15 يوليو 2021 على الأقل.

و لا يزال متصفح (فايرفوكس) Firefox مدعومًا على النظام ولكن لم تحدد شركة موزيلا الفترة المتبقية لدعمه حتى الآن، وكذلك يمكنك الاعتماد على متصفح DuckDuckGo الذي يدعم مزيدًا من الخصوصية.

4- تأمين إعدادات نظام التشغيل:

عليك زيارة موقع (تحديث ويندوز) Windows Update والتأكد من أنه مُحدّث بجميع التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت من أجله سابقًا. كما نوصي أيضًا بالبحث عن تحديثات ويندوز بشكل يدوي لتنزيلها. ,وقد أصدرت مايكروسوفت تحديثات خاصة لنظام التشغيل ويندوز 7 حتى بعد انتهاء الدعم، تمامًا كما فعلت مع نظام التشغيل (ويندوز أكس بي) Windows XP.

5- تحديث التطبيقات المثبتة:

لقد صدر نظام ويندوز 7 منذ وقت طويل، لذلك قد يكون لديك عدد قليل من التطبيقات التي لا تحتاج إليها بالفعل. والأسوأ من ذلك أنها قد تكون قديمة وغير محدثة.

تطبيقات مثل: Java و Adobe Flash قد تكون عرضة للهجمات. لذلك انتقل إلى قائمة البرامج المثبتة في لوحة تحكم ويندوز 7 وقم بإزالة أي تطبيقات لا تستخدمها. وتأكد من تحديث جميع التطبيقات التي تستخدمها إلى أحدث إصدار متاح حالًا.

6- حدث عاداتك الأمنية:

النصائح الخاصة بتأمين جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بأي نظام ويندوز تعتبر متطابقة تقريبًا، لذلك تأكد من تفعيل ميزات الأمان المهمة مثل: التحكم في حساب المستخدم و جدار حماية ويندوز مُفعلًا، وتجنب النقر على الروابط العشوائية في رسائل البريد الإلكتروني. وكذلك تنزيل الملفات مجهولة المصدر.