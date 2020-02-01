5 أجهزة تقنية مفيدة للصحة في 2020 يمكنك الحصول عليها

مع انقضاء عقد كامل ودخولنا في عقد جديد في 2020 ليس هناك وقت أفضل لتبني أسلوب حياة صحي أكثر من الآن، دعنا نقوم بمساعدتك ونقدم لك 5 أجهزة تقنية مفيدة للصحة في 2020 تساعدك في حياتك اليومية.

5 أجهزة تقنية مفيدة للصحة في 2020

UPRIGHT GO 2

الوقوف بشكل ممتاز يحافظ على صحتك ويجنبك تبعات انحناء الظهر، يقدم لك UPRIGHT GO 2 تنبيهات فورية عند قيامك بالانحناء، الأمر الذي يتيح لجسمك التعود على الجلوس والوقوف في وضع مستقيم طوال اليوم، كما يمنحك التطبيق الخاص بالجهاز خطة مخصصة تتناسب مع ما تقوم به أثناء اليوم وتتبع تقدمك بمرور الوقت.

Smart Nora

يعاني عدد كبير من البشر من مشكلة الشخير أثناء نومهم، حيث يحدث الشخير عندما يرتاح الحلق أثناء النوم، واليوم يمكن حل هذه المشكلة عن طريق جهاز Smart Nora الذي يعمل على اكتشاف أنماط التنفس، وعند اكتشاف العلامات المبكرة للشخير فإنه يهتز برفق أسفل وسادتك لتحفيز عضلات الحلق وإيقاف الشخير دون إيقاظك أو إزعاجك.

EyeQue VisionCheck

يواجه الأشخاص الذين يرتدون النظارات الطبية مشكلة دائمة في تحديد وقت مناسب لهم لمراجعة طبيب العيون، لكن اليوم أصبح بالإمكان إجراء اختبار للعيون من منزلك أو مكتبك، حيث يتيح لك جهاز EyeQue VisionCheck إجراء الاختبار بنفسك، ويمكنك استخدام نتائجك لطلب نظارات جديدة أو تحديد الوقت الذي تحتاج فيه للوصول إلى طبيب العيون إذا لزم الأمر.

ionbox

يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأجل للهواء السيئ إلى مشاكل في التنفس في المستقبل، ولكن معظم الناس لا يدركون أن هناك عددًا لا يحصى من الجزيئات الضارة في منازلهم، يعمل ionbox على منحك هواءً منعشًا وذلك من خلال فلترة الدخان والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية وحبوب اللقاح من الهواء في مكان تثبيته.

FOCI

تتزاحم الأفكار في رؤوسنا كل يوم، مما يجعل من الصعب عليك التركيز على المهمة التي تقوم بها، لكن يتيح جهاز FOCI المتصل بالخصر مراقبة تركيزك من خلال تتبع أنماط التنفس الخاصة بك وتنبيهك عن طريق تغيير اللون في التطبيق المصاحب لـ FOCI، حيث ستتمكن من العمل بشكل أكثر إنتاجية بمجرد أن تدرك أنك قد صرفت انتباهك.