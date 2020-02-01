كيفية تفعيل حماية جوجل المتقدمة على آيفون وأندرويد

مع التطور التقني الذي نشهده اليوم يزداد إبداع المتسللين الذين يقومون بالخداع حيث أنك بمجرد التسجيل على موقع الويب الخاطئ تكون كلمة مرورك وبياناتك في أيدي المتسللين لكن من خلال حماية جوجل المتقدمة يمكنك حماية نفسك من هجمات القراصنة.

ولحماية حسابك في جوجل من التصيد الاحتيالي، تقدم لك الشركة خدمة حماية جوجل المتقدمة فإذا قمت بالتسجيل في هذه الخدمة فستحتاج إلى إدخال مفتاح أمان نشط بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول.

مفاتيح الأمان في خدمة حماية جوجل المتقدمة

التأكد في خطوتين هي الطريقة الأكثر أمانًا، وباستخدام مفاتيح الأمان تريد جوجل التقدم خطوة للأمام، فبدلًا من استخدام كلمة المرور ورمز الـ SMS يمكنك تأمين حسابك الآن بواسطة مفتاحي أمان، أحدهما رئيسي والآخر احتياطي يمكنك شراؤه.

تمنحك شركة جوجل الفرصة للحصول على مفتاح الأمان بـ 3 طرق مختلفة، فبالإضافة إلى استخدام مفتاح titanium، الذي يمكنك الحصول عليه مباشرة من متجر جوجل، لديك خياران آخران أحدهما أن تحصل على مفتاح الأمان من متاجر التجزئة لكن عليك التأكد من توافقه مع جوجل والخيار الآخر هو استخدام مفتاح أمان متكامل للهواتف الذكية.

إذا قررت استخدام مفتاح أمان فهناك بعض المزايا والعيوب التي يجب عليك معرفتها، فالمزايا التي ستحصل عليها ستوفر لك حماية حسابك وبياناتك من هجمات الخداع والاحتيال حتى إذا قمت بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك مرة واحدة فإن المتسللين يفتقرون إلى المفتاح الضروري.

وسيبقى حسابك محظورًا في حالة إجراء محاولة للوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك عبر استرداد الحساب، وبالتالي يتم اتخاذ خطوات لتحديد هويتك أثناء عملية الاسترداد، أما إذا فقدت مفتاح الأمان الخاص بك فلن تتمكن بعد ذلك من الوصول إلى حسابك، وسوف يستغرق الإغلاق الأمني ​​الجديد عدة أيام.

تتطلب العديد من التطبيقات إذنًا للوصول إلى بيانات معينة في حسابك على جوجل، ويمكن أيضًا أن يتم صيدها بواسطة المتسللين، وباستخدام Extended Security تسمح جوجل لتطبيقات معينة فقط، تطبيقات جوجل الخاصة والتطبيقات المحددة من موفرين آخرين، بالوصول إلى بياناتك، والتطبيقات المستثناة هنا على سبيل المثال لا الحصر هي تطبيقات السفر التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات جوجل درايف الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك تحصر شركة جوجل استخدام خدماتها لمتصفحي فايرفوكس و كروم، ومع ذلك تدعم جوجل التحديثات المستمرة لحماية حسابك.

كيفية تنشيط مفتاح أمان جوجل على آيفون

بدءًا من هذا العام يمكن لجميع مستخدمي آبل دمج مفتاح الأمان الخاص بهم في أجهزة آيفون الخاصة بهم، لكن هذا ممكن لك فقط إذا كان جهاز الآيفون الخاص بك يدعم نظام التشغيل iOS 10.0 أو أعلى وكنت تستخدم مفتاح تأكيد مع بلوتوث.

كما أن اتصال المفتاح عبر تقنية التواصل قريب المدى NFC أو USB لا يعمل مع آيفون أو آيباد ولتفعيله يجب اتباع ما يلي:

قم بتنزيل تطبيق Smart Lock من جوجل ثم قم بفتحه.

انقر على تسجيل، وإذا كانت لديك مشكلة فحدد أولًا الحساب الذي تريد استخدامه مع المفتاح، ويمكن طلب التسجيل الدخول بكلمة مرور هنا.

بالنسبة إلى أداة اقتران الجهاز يتعين عليك فقط اتباع التعليمات.

بمجرد اكتمال الاقتران يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

كيفية تنشيط مفتاح أمان جوجل على أندرويد

على عكس آيفون، يمكنك استخدام مفتاح الأمان على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك منذ العام الماضي، وستصل إلى هدفك مع هذه الخطوات القصيرة: