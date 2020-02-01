حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس كورونا ومنافس جديد لأمازون والمزيد 

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يشكل الآن تهديدًا عالميًا.. هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا:

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) – الذي ظهر أولًا في الصين – وذلك بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى عشرة أضعاف في أسبوع واحد، ووصفته بأنه “حدث غير عادي” يهدد البلدان خارج الصين ويتطلب استجابة دولية منسقة. حيث إن الفيروس بدأ ينتشر من إنسان لآخر في بلدان أخرى، ولا يقتصر الانتقال على الأشخاص الذين زاروا مدينة ووهان الصينية فقط.

سيؤدي هذا الإعلان الجديد إلى فرض المزيد من القيود على السفر إلى الصين والتعاملات التجارية معها. وقد أغلقت العديد من الشركات في الولايات المتحدة بالفعل مكاتبها في الصين، بينما تلغي شركات الطيران رحلاتها المباشرة.

اعتبارًا من يوم أمس؛ تسبب فيروس كورونا الجديد المعروف باسم (2019-nCoV) في إصابة أكثر من 7800 شخص في الصين، وأسفر عن وفاة 170 شخصًا. وإجمالًا أكدت 18 دولة ظهور حالات إصابة لديها.

BookShop.. يساعد بائعي الكتب المستقلين على مواجهة أمازون:

يستحوذ موقع أمازون على أكثر من 90 في المئة من مبيعات الكتب الإلكترونية والصوتية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو 42 إلى 45 في المئة من مبيعات الكتب المطبوعة، ولكن منصة بيع الكتب الإلكترونية الناشئة Bookshop تريد تغيير ذلك.

تعتبر طريقة شراء الكتب على منصة BookShop مألوفة بالنسبة للأشخاص العاديين فهى لا تختلف عن طريقة الشراء من أمازون، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية وراء الكواليس وهى: تقسيم 10% من الأرباح بين المكتبات المستقلة كل ستة أشهر، وفي المقابل ستقدم هذه المكتبات الدعم من خلال الترويج لمنصة Bookshop لعملائها.

يمكن لهؤلاء البائعين أيضًا الاشتراك في برنامج التسويق بالعمولة التابع للمنصة والذي يوفر عمولة بنسبة 25% للمكتبات، و10% لمنافذ البيع ابتداءً من المجلات الكبرى وحتى صغار المؤثرين المتخصصين في مراجعات الكتب وذلك من خلال الإشارة إلى Bookshop في المنشورات والحصول على عمولة إذا قام المتابعين بالشراء.

تأمل المنصة الناشئة المكونة من 5 أشخاص أن تساعد في تحسين صناعة النشر للجميع سواء الأشخاص، أو البائعين عبر الإنترنت، أو المكتبات المستقلة.

حقيقة سريعة؛ تيسلا تُسلم 112095 سيارة إلى عملائها:

هذا هو عدد السيارات التي سلمتها شركة تيسلا خلال الربع الرابع من 2019، وهو رقم قياسي جديد لشركة السيارات الكهربائية. وقد تخطى تقرير أرباح تيسلا يوم أمس التوقعات بشكل كبير ما عزز مكانة الشركة لتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث القيمة السوقية بعد شركة (تويوتا) Toyota.

احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98%:

تطورت مجالات علوم البيانات والتعلم الآلي بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث المؤسسات والشركات بكافة أنواعها عن محترفين يمكنهم تحليل البيانات ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة أعلى. ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب على هذا التخصص الوظيفي، وتطوير مهاراتك فيه من خلال الحصول على الحزمة التدريبية (The Data Analytics Expert Certification Bundle)؛ التي تتيح لك الوصول إلى أكثر من 41 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف تحليل البيانات مع خصم 98%.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

هناك العديد من العوامل التي قد تتسبب في استنزاف بطارية هاتفك بسرعة منها: تشغيل ميزة سطوع الشاشة لأعلى مستوى، وتشغيل الموقع الجغرافي باستمرار، أو وجود تطبيقات تعمل في الخلفية طول الوقت، ولسوء الحظ يعتبر تطبيق واتساب أحد هذه التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتستهلك البطارية بسرعة. إليك 3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك.