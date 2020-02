تويتر تضيف ميزة الردود المسلسلة إلى تطبيقها على iOS

أعلنت تويتر اليوم السبت عن إطلاق تغيير جديد في تصميم تطبيقها الخاص بنظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون من آبل يهدف إلى تسهيل المحادثات.

ويعمل التصميم الجديد – الذي يبدو أنه من جانب خوادم تويتر، ولا يحتاج إلى تحديث التطبيق – على سلسلة المحادثات في الخط الزمني، وذلك بهدف تمييز التغريدة الأصلية عن الردود المتعلقة بها.

ويرسم التحديث خطًا عينيًا بين التغريدة الأصلية والردود مع إزاحة الردود عنها وربطها بخطوط أفقية ورأسية. وكانت تويتر قد أطلقت الميزة أول مرة من خلال تطبيقها التجريبي twttr في ربيع عام 2019، وهي تقتصر في عرض الردود على تلك التي ينشرها متابَعو المستخدم.

وتقول تويتر: إن “التخطيط الجديد يسهل رؤية الرادين والمردود عليهم بغية تمكينك من الانخراط في المحادثات ذات الصلة”، مما يشير إلى أن الشركة تهدف من خلال الميزة إلى جعل المحادثات أكثر حيويةً.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020