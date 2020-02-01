تقرير: آبل بدأت مرحلة الإنتاج التجريبي لهاتف آيفون 9

بدأت شركة آبل مرحلة الإنتاج التجريبي من هاتفها الذكي (آيفون إس إي 2) iPhone SE 2، وذلك وفق ما أفاد موقع صيني.

ونقل موقع My Drivers عن مصادر في الصناعة الصينية أن الشركة الأمريكية بدأت مرحلة الإنتاج الشامل من الهاتف الذي سيأتي مع تصميم شبيه بتصاميم هواتف آيفون 6، وآيفون 7، وآيفون 8.

ومنذ أن بدأ الحديث عن جيل ثانٍ من هاتف (آيفون إس إي) iPhone SE – الذي أُطلق نهاية شهر آذار/ مارس 2016 – كان يُعتقد أن الهاتف سيُسمى (آيفون إس إي 2)، ولكن مصادر موقع My Drivers ذكرت أن الهاتف سيُسمى بدلًا من ذلك آيفون 9، ليكون استمرارًا لهواتف آيفون 6، و7، و8. كما ذكرت أنه سيُطلق في شهر آذار/ مارس المقبل. وستصنع الشركة 30 مليون وحدة منه.

ووفقًا للتقرير، فستبدأ مرحلة الإنتاج الشامل لهاتف آيفون 9 منتصف شهر شباط/ فبراير الحالي. والهدف من إطلاق هذا الهاتف جذب المستخدمين في الأسواق الناشئة حيث يبحث المستهلكون عن هواتف آيفون بسعر لا يزيد عن 3,000 يوان صيني (ما يعادل نحو 432 دولارًا أمريكيًا). مع الإشارة إلى أن هاتف (آيفون إس إي) بِيع بسعر 399 دولارًا أمريكيًا.

ومع أن مواصفات الهاتف ما تزال غير معروفة، إلا أن التسريبات تحدثت عن هاتف يقدم مواصفات شبيهة بهاتف (آيفون 6إس) مع شاشة صغيرة لا يتجاوز قياسها 4.7 بوصات.