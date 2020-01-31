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3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك

3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك
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هناك العديد من العوامل التي قد تتسبب في استنزاف بطارية هاتفك بسرعة منها: تشغيل ميزة سطوع الشاشة لأعلى مستوى، وتشغيل الموقع الجغرافي باستمرار، أو وجود تطبيقات تعمل في الخلفية طول الوقت، ولسوء الحظ يعتبر تطبيق واتساب أحد هذه التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتستهلك البطارية بسرعة.

فيما يلي 3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك:

1- إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا:

يسمح تطبيق واتساب بشكل افتراضي بتنزيل الكثير من ملفات الوسائط في الخلفية، ما يؤدي استزاف بطارية هاتفك بسرعة أكبر، لذلك يمكنك إيقاف ميزة تنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا عند استخدام بيانات الهاتف وشبكة (الواي فاي) Wi-Fi، وبذلك لن يتم تنزيل مقاطع الفيديو والصور المرسلة في الرسائل إلا عند النقر عليها، ويمكنك القيام بذلك كما يلي:

  • انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.
  • اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.
  • اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage.
  • تحت قسم (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media Auto-Download.
  • اضغط على خيار (عند استخدام بيانات الهاتف)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار الموجود بجوار كل من الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات حسب رغبتك.
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3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك

  • ثم قم بالخطوة نفسها في خيار (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi)، وبذلك ستتمكن من إيقاف تنزيل عناصر الوسائط المتعددة تلقائيًا، ويمكنك تنزيلها يدويًا من خلال الضغط عليها.

2- ضبط إشعارات واتساب:

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب كثيرًا على مدار اليوم فلا شك أن الإشعارات التي تتلقاها على مدار اليوم تستنزف بطارية هاتفك بسرعة، لذلك يجب ضبط الإشعارات من داخل التطبيق لاستقبال الإشعارات المهمة فقط، وإيقاف خاصية الاهتزاز عند استقبال الإشعارات إذا كانت تعمل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.
  • اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.
  • اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.
  • يمكنك من هنا تغيير طريقة استقبال الإشعارات للرسائل والمجموعات والمكالمات من خلال ضبط صوت الرسائل الصادرة والواردة على وضع (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل)؛ وإيقاف الاهتزاز، وكذلك إيقاف pop up notifications.

3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك

3- تفعيل خلفية ذات لون داكن:

يعتبر الوضع الداكن أحد الأسباب الرئيسية لإطالة عمر البطارية، ولكنه غير متاح بعد في الإصدار الرسمي للتطبيق؛ ومع ذلك يمكنك تفعيل خلفية للدردشات بلون أسود أو رمادي، حيث تشير التقارير إلى أن البكسلات السوداء تستهلك طاقة أقل بكثير من الألوان الأخرى.

  • انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.
  • اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.
  • اضغط على خيار (الدردشات) Chats.
  • اضغط على خيار Wallpaper، ثم اضغط على خيار Solid color، حيث يمكنك اختيار اللون الأسود أو الرمادي.

3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك

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