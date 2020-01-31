هل يصمد Mate 30 Pro أمام الخدش والحرق والثني؟ (شاهد)

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – هاتف (ميت 30 برو) Mate 30 Pro من هواوي لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وبدأت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – الاختبار بفتح صندوق الهاتف، بالإشارة إلى أن الهاتف محظور في الولايات المتحدة، ولأنه يأتي بدون خدمات جوجل، فهو غير مرغوب للكثير من المستخدمين. ومع ذلك لا تزال هواوي تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف الذكية خلف سامسونج الكورية وأمام آبل الأمريكية التي كانت لوقت طويل صاحبة المركز الثاني.

وأشادت القناة بالشاشة المنحنية للهاتف التي هي أشد انحناءً من شاشة هاتف (جالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10 Plus من سامسونج، كما أن الهاتف يأتي مع كاميرات خلفية في نظام دائري على غرار هاتف (ون بلس 7) OnePlus 7.

ثم بدأ الاختبار بخدش الشاشة الخارجية التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، وذلك على غرار معظم الهواتف الذكية الرائدة التي تأتي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 6). أما ظهر الهاتف المحمي بنوع ذاته من الزجاج فقد تمكن من الصمود على غرار الواجهة.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الألمنيوم، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط. وعابت القناة على الجهاز غياب أزرار تغيير مستوى الصوت، فالهاتف يعتمد في ذلك على حساس على جانب الهاتف، وهذه الميزة ليست فعالة، خاصةً عند لمن يريد خفض مستوى الصوت أو رفعه بسرعة.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (ميت 30 برو) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ بعد 25 ثانية من تعريضه لنار الولاعة، فإن أي أثر لم يظهر على الشاشة. ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، ولكن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل.