صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98%

حزمة شهادات تحليل البيانات The Data Analytics Expert Certification Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 74.

المدة: 41.8 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية استخدام منهجيات التحليل وعلوم البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، وفهم المخططات والرسوم البيانية والأدوات المستخدمة في التحليلات والتصور واستخدامها لاشتقاق رؤى ذات مغزى، وكذلك استخدام أشهر البرامج والأدوات مثل: 10 Tableau، ومايكروسوفت إكسل، وMongoDB، وأدوات ذكاء الأعمال Power BI، وغير ذلك.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج 10 Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر، كما ستتعلم فيها كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتحليلية لتسهيل اتخاذ قرارات العمل الأكثر أهمية. بالإضافة إلى التأهل لاجتياز اختبار شهادة Tableau Certified Associate الرسمية من المرة الأولى.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، والتعلم الآلي وتصور البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية. ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل، وأدوات ذكاء الأعمال Power BI لتحليل البيانات. بالإضافة إلى دورة حول قاعدة البيانات MongoDB، والتعمق في قواعد بيانات NoSQL وكيفية تطوير تطبيقات Java & Node JS عبر MongoDB.

وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2645 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تطورت مجالات علوم البيانات والتعلم الآلي بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تبحث المؤسسات والشركات بكافة أنواعها عن محترفين يمكنهم تحليل البيانات ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة أعلى. ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب على هذا التخصص الوظيفي، وتطوير مهاراتك فيه من خلال الحصول على الحزمة التدريبية (The Data Analytics Expert Certification Bundle)؛ التي تتيح لك الوصول إلى أكثر من 41 ساعة تدريبية تُغطي جميع المهارات اللازمة لاحتراف تحليل البيانات مع خصم 98%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 5 دورات تدريبية، و74 درسًا، وأكثر من 41 ساعة من المحتوى التدريبي الذي يُساعدك على احتراف تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة بايثون، وبرامج وأدوات التحليلات الشهيرة.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 2645 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية استخدام منهجيات التحليل وعلوم البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، وفهم المخططات والرسوم البيانية والأدوات المستخدمة في التحليلات والتصور واستخدامها لاشتقاق رؤى ذات مغزى، وكذلك استخدام أشهر البرامج والأدوات مثل: برنامج 10 Tableau، ومايكروسوفت إكسل، وMongoDB، وأدوات ذكاء الأعمال Power BI، وغير ذلك.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج 10 Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر، كما ستتعلم كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتحليلية لتمكين قرارات العمل الأكثر أهمية. بالإضافة إلى التأهل لاجتياز اختبار شهادة Tableau Certified Associate الرسمية من المرة الأولى.

كما تتضمن دورة تدريبية أخرى حول تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، والتعلم الآلي وتصور البيانات ومعالجة اللغات الطبيعية. ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل، وأدوات ذكاء الأعمال Power BI لتحليل البيانات. بالإضافة إلى دورة حول قاعدة البيانات MongoDB، والتعمق في قواعد بيانات NoSQL وتطوير تطبيقات Java & Node JS عبر MongoDB.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام واحد، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة، كما تتضمن الحصول على تحديثات.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة: