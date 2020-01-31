سامسونج تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2019

تعتمد شركة سامسونج على الانتعاش التدريجي في الطلب على شرائح الذاكرة من مراكز البيانات وصناع الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G لمساعدتها على الانتعاش مرة أخرى في عام 2020 بعد انزلاقها إلى أسوأ أرباح تشغيلية منذ أربع سنوات.

ولكن في منظور حذر، قالت أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم يوم الخميس: إنها لا تستطيع أن تستبعد احتمال كبح نمو الطلب وسط توترات مستمرة في التجارة بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف التي تلوح في الأفق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد الذي يتفشى في الصين وخارجها.

وقالت شركة سامسونج – التي تشهد منافسة شديدة في سوق الهواتف الذكية مع شركتي آبل وهواوي اللتين في الوقت ذاته تعتمدان عليها في الشرائح والشاشات: إن الأرباح التشغيلية في الربع الرابع من 2019 تراجعت إلى 7.16 تريليون وون (6.13 مليار دولار) بسبب ضعف الطلب على الشرائح، بانخفاض 34٪ عن المدة ذاتها من عام 2018.

وجاءت هذه الأرقام متماشيةً مع توقعات الشركة، ومع ذلك، فإن صافي أرباح الربع الأخير من العام الفائت تراجعت بنسبة 38 ٪ إلى 5.2 تريليون وون، وهذا يعني أن سامسونج لم تحقق تقديرات المحللين البالغة 5.6 تريليون وون.

ويمثل الربع من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر نهاية للعام الذي عانت فيه الشركة من مخزونات متضخمة من الشرائح التي قلصت الأسعار، وشهد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي عكرت سلاسل التوريد العالمية وآفاق طلب المستهلكين. ولكامل العام الماضي، حققت المجموعة الكورية الجنوبية أرباحًا تشغيلية بقيمة 27.8 ترليون وون، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2015.

وقالت سامسونج: إنها تتوقع أيضًا انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2020، مما يعكس انخفاض الطلب الموسمي على الشرائح والشاشات.