تقارير: سامسونج الأولى وهواوي تواصل الصعود رغم العقوبات الأمريكية

أظهرت تقارير جديدة نشرتها أبرز شركات تحليلات سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك: Strategy Analytics، و Counterpoint Research، و Canalys أن هواوي الصينية تمكنت من التفوق على منافستها الأمريكية آبل لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

ومع أن هواوي تمكنت منذ العام الماضي من التفوق على آبل، إلا أن الجديد في الأمر أن مبيعات الشركة لعام 2019 بأكمله تفوقت على مبيعات آبل، إذ شحنت الشركة أكثر من 240 مليون هاتف، مقارنةً بنحو 200 مليون من آبل.

أما سامسونج الكورية الجنوبية فما تزال مهيمنة على المركز الأول في السوق، وذلك بعد شحن أكثر من 300 مليون هاتف، وفيما يتعلق بالمركزين الرابع والخامس، فقد كانا من نصيب شركتي شاومي وأوبو الصينيتين.

ويُنظر إلى التفوق الذي حققته هواوي خلال عام 2019 على أنه مثير للإعجاب بالنظر إلى أن الشركة تعاني منذ شهر أيار/مايو الماضي من عقوبات أمريكية تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها، إذ يمنع عليها استخدام تطبيقات أو خدمات شركة جوجل على هواتفها، الأمر الذي يحد من انتشار الأجهزة خارج الصين. وبحسب شركة Counterpoint Research، فإن الصين شكلت أكثر من 60% من مبيعات هواوي، في حين زادت شحناتها إلى الأسواق العالمية بنسبة 17% خلال 2019 مقارنةً بعام 2018، ولكن باستثناء الربع الرابع من العام الماضي.

وترى شركة Canalys بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على هواوي حالت دون تفوقها خلال عام 2019 على سامسونج. أما التفوق على آبل فقد بدأ في عام 2017، إذ تمكنت خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من ذلك العام من التفوق عليها في عدد الشحنات، وفي عام 2018 تفوقت على آبل خلال الربع الثاني من السنة. ولكن في عام 2019، كان التفوق لكامل السنة.

وحتى مع تفوق هواوي على آبل، فقد شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد الشحنات خلال الربع الرابع من 2019، حتى أن شركات تحليلات السوق الثلاث اتفقت على أن آبل تفوقت على سامسونج في الربع الأخير من العام الفائت، وذلك بفضل السعر المنخفض نسبيًا لهاتف آيفون 11. وقد شهدت الشركة الأمريكية ارتفاعًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 7 و11% مقارنة بالربع الرابع من 2018.

وبصرف النظر عن هيمنة سامسونج، وصعود هواوي، وتفوق آبل في الربع الرابع، فقد اتفقت التقارير الثلاثة على أن سوق الهواتف الذكية شهد انخفاضًا خلال عام 2019 مقارنةً بعام 2018. وأشارت شركة Counterpoint Research إلى أنها كانت المرة الأولى التي يشهد فيه السوق انخفاضًا للعام الثاني على التوالي.

وفي ظل العقوبات الأمريكية المستمرة على هواوي، وتفشي فيروس كورونا في الصين وبعض دول العالم الذي قد يؤثر على سلاسل الإمداد، فقد يكون عام 2020 صعبًا لشركتي آبل وهواوي.